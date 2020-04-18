Обращение дачников прокомментировали в акимате Костаная

В редакцию Алау поступает множество звонков и сообщений от дачников Костанайской области. По всей области действует режим карантина, а значит выходить на улицу можно только по особой надобности.

В частности, под запретом остались поездки на дачи. Жители интересуются, можно ли смягчить ограничения по поводу дач. Пресс-служба предоставила ответа акима Костаная

«Согласен, наступает привычный для всех нас дачный сезон и вопрос является актуальным.

Однако, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию не только в стране, но и во всем мире, ради сохранения здоровья, приняты соответствующие ограничительные мероприятия, в том числе посещение садоводческих обществ.

На территории города, находятся порядка двадцати дачных обществ, членами которых являются несколько сотен наших горожан. Снятие ограничения на посещение дачных участков может привести к массовому скоплению людей, что будет противоречить принятым ограничительным мерам на территории области.

Учитывая, что основными пользователями дач, являются лица пожилого возраста, которые на сегодняшний день находятся в группе риска в условиях бушующей коронавирусной инфекции и учитывая, что есть соответствующий запрет Главного государственного санитарного врача Костанайской области на выход лиц старше 65-и лет считаю, что запрет на посещение дач является полностью оправданным, ради сохранения здоровья всех горожан.

Принимая во внимание их справедливое беспокойство о сохранении частного имущества председателями садоводческих обществ совместно с местной полицейской службой будет усилена охрана территории дачных обществ, при этом учитывая усиленные меры безопасности со стороны полиции в период действия карантина факты мародерства и краж должны быть сведены к минимуму»,- сообщили в пресс-службе.

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