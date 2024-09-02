Обращение ДЧС к жителям Костанайской области

Информацию распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В последнее время участились случаи связанные с действиями лиц, выдающих себя за сотрудников ДЧС Костанайской области, которые осуществляют рассылку сообщений через мессенджеры с недостоверной информацией о необходимости прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму на платной основе.

«Официально заявляем, данная информация является ложной и не соответствует действительности. Согласно действующему законодательству сотрудники ДЧС Костанайской области не входят в состав квалификационных комиссий и не проводят обучение по вопросам пожарно-технического минимума на платной основе. Просим вас не переходить по подозрительным ссылкам, а также не передавать финансовые средства неустановленным лицам. В противном случае, вы рискуете стать жертвой мошенников. Доверяйте только официальным источникам информации. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении ДЧС.

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