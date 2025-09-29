Сообщение распространила пресс-служба Казавтожол. Национальная компания предупредили об ухудшении погодных условий.

29 сентября в Акмолинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях, а также в области Абай и Жетісу ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами гололед. В связи с этим просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

«Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток», — говорится в сообщении.

В Казахстане назначен новый министр просвещения Информацию о назначении распространила Акорда. Указом Главы государства Сулейменова Жулдыз Досбергеновна назначена Министром просвещения Республики...