Министерство внутренних дел Казахстана выступило с обращением к автомобилистам в связи с ухудшением погодных условий, передает Zakon.kz.
12 декабря в ведомстве призвали водителей по возможности отказаться от поездок во время буранов, сильного ветра и гололеда.
В МВД отметили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые автолюбители продолжают выезжать на загородные трассы, что приводит к осложнению дорожной обстановки. В ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда автомобили застревали на дорогах, создавая угрозу безопасности и требуя привлечения дополнительных сил полиции для эвакуации транспорта.
В министерстве сообщили, что сотрудники полиции в условиях сильной метели оказывают помощь водителям, сопровождают транспортные средства и проводят работы по подсыпке противогололедных материалов. Подчеркивается, что временные ограничения и перекрытия движения вводятся исключительно с целью предотвращения ДТП и сохранения жизни и здоровья граждан.
В МВД напомнили, что требования сотрудников полиции и установленные ограничения обязательны для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендовано внимательно следить за штормовыми предупреждениями, заранее планировать маршруты и по возможности воздерживаться от поездок в период неблагоприятной погоды.
Перерасчет пенсии в Казахстане: как оформить
Закон о дорогах обновлён: новые правила для прогрева и парковок
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.