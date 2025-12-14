Министерство внутренних дел Казахстана выступило с обращением к автомобилистам в связи с ухудшением погодных условий, передает Zakon.kz.

12 декабря в ведомстве призвали водителей по возможности отказаться от поездок во время буранов, сильного ветра и гололеда.

В МВД отметили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые автолюбители продолжают выезжать на загородные трассы, что приводит к осложнению дорожной обстановки. В ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда автомобили застревали на дорогах, создавая угрозу безопасности и требуя привлечения дополнительных сил полиции для эвакуации транспорта.

В министерстве сообщили, что сотрудники полиции в условиях сильной метели оказывают помощь водителям, сопровождают транспортные средства и проводят работы по подсыпке противогололедных материалов. Подчеркивается, что временные ограничения и перекрытия движения вводятся исключительно с целью предотвращения ДТП и сохранения жизни и здоровья граждан.

В МВД напомнили, что требования сотрудников полиции и установленные ограничения обязательны для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендовано внимательно следить за штормовыми предупреждениями, заранее планировать маршруты и по возможности воздерживаться от поездок в период неблагоприятной погоды.

