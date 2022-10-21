Обращение полицейских Костанайской области распространила пресс-служба ДП региона.

Полицейские Костанайской области предупреждают водителей о соблюдении мер безопасности в осенне-зимний период.

Полицейские обращаются к водителям об обязательных процедурах по подготовке транспортных средств к зимнему периоду.

«В настоящее полиция проводит работу по подготовке дорог к зимнему периоду. В осеннее — зимний период основными причинами дорожно-транспортных происшествий становятся несоблюдение водителями скоростного режима, дистанции и бокового интервала между транспортными средствами», — рассказал и.о. начальника административной полиции ДП области Аслан Балгабаев.

«Обращаемся к водителям транспортных средств быть максимально внимательными и осторожными во время движения. Соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Внимание и осторожность — это главные принципы, которых следует неукоснительно придерживаться на дорогах в непогоду», — отмечает полковник полиции.

Не менее важным становится и подготовка автомобиля к этому периоду. В полиции отметили, что необходимо пройти технический осмотр и вовремя перейти с летней на зимнюю резину.

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