Министерство внутренних дел обратилось к родителям, передает Polisia.kz.

Комитет по противодействию наркопреступности МВД выражает серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися фактами вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств.

«Только за три месяца по всей стране задержаны 23 подростка, подозреваемых в хранении и распространении запрещенных веществ. Среди них — учащиеся колледжей первых курсов, а также школьники 9–11 классов. Эти тревожные факты подтверждают необходимость принятия превентивных мер и особого внимания, прежде всего со стороны родителей и законных представителей. Напоминаем, что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности. За наркопреступления уголовная ответственность наступает с 16 лет. Согласно статьям 296 и 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан за хранение и распространение наркотиков предусмотрено строгое уголовное наказание — лишение свободы. Кроме того, статья 299-1 УК предусматривает уголовную ответственность за пропаганду и рекламу наркотиков, в том числе через интернет и социальные сети. Уважаемые родители и законные представители несовершеннолетних! Призываем вас обратить особое внимание на круг общения ваших детей, а также на то, чем они занимаются в свободное время. Важно вовремя выявить риски и не допустить участия подростков в противоправной деятельности, которая может перечеркнуть их будущее», — отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

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