«Образцовые». В Костанае наградили водителей автобусов, скорой и школьного транспорта

— Сегодня, 15:33
В Костанае прошла торжественная церемония чествования лучших профессиональных водителей области. Мероприятие состоялось в школе-лицее №31 и стало одним из заметных событий года в сфере профилактики ДТП. В обновлённом формате акция проведена впервые, задав более высокий стандарт для подобных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Организаторы отметили, что в число лауреатов вошли водители городских маршрутов, сотрудники скорой помощи, водители школьных автобусов, представители автопарков и Ассоциации автошкол региона. Отбор проводился по совокупности критериев: стаж, профессионализм, отсутствие нарушений в текущем году и личный вклад в безопасность дорожного движения.

Самым опытным участником стал водитель областной службы неотложной медицинской помощи Сергей Иванович Токарев с 26-летним стажем:
«Когда каждый день сталкиваешься с человеческой бедой, особенно понимаешь ценность осторожности на дороге. Водитель должен уметь сохранять хладнокровие — иногда именно это даёт человеку шанс», — рассказал он.

Заместитель директора ТОО «STA» Юрий Панасенко подчеркнул значимость профессии:
«Эти люди несут колоссальную ответственность и показывают пример уважительного поведения на дороге. Именно они формируют культуру, которой мы гордимся как регионом».

Важной частью церемонии стало участие юных инспекторов движения школы №19. Школьники подготовили тематические рисунки о безопасности на дорогах. По словам организаторов, вовлечение детей помогает формировать ответственное отношение к ПДД с раннего возраста и влияет на снижение аварийности.

Заместитель начальника ДП Костанайской области Канат Мендыбаев напомнил, что культура безопасного вождения начинается с повседневных привычек:
«Личный пример взрослого — лучший ориентир. Когда дети видят водителей, которые годами работают без нарушений, это задаёт правильную планку».

Педагог «Костанайской ассоциации автошкол» Умут Исмагулова отметила воспитательный эффект акции:
«Публичное признание добросовестного труда профессионалов становится сильной мотивацией для наших курсантов. Когда дисциплина и профессионализм видимо ценятся — меняется и отношение к обучению».

По итогам церемонии лауреаты получили почётные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Республиканская акция «Образцовый водитель-2025» направлена на продвижение безопасного вождения, поддержку тех, кто неукоснительно соблюдает правила, и создание позитивных примеров для подрастающего поколения.

Мероприятие организовано Управлением административной полиции ДП Костанайской области при поддержке Управления образования акимата региона.



