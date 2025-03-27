В Костанае в течение недели проведут проверку состояния отремонтированных дорог. Такие инспекции проводятся ежегодно в начале весны. В обследовании участвуют представители заказчика, технического надзора, подрядной организации и специалисты Национального центра качества дорожных активов.

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Отмечается, что ещё на стадии ремонта материалы проходят лабораторные испытания. Весенний же осмотр направлен на выявление дефектов, таких как трещины, выбоины и ямы, образовавшиеся за зимний период. Сегодня по Костанаю у отдела ЖКХ находятся 103 гарантийных участка, которые находятся на гарантии обслуживания подрядных организаций. О выявленных экспертами дефектах сообщат подрядчику, который в установленные сроки должен будет их устранить в рамках гарантийных обязательств, за свой счет будет проводить текущий либо ямочный ремонт.

«Какие-то работы можно будет сейчас уже начать устранять. Некоторые только после запуска асфальтобетонных заводов. На сегодняшний день мы не можем работать с асфальтобетонной смесью, асфальто-бетонные заводы еще не запущены, идет подготовка к их запуску. В течение апреля месяца сейчас заводы будут потихоньку запускаться», — говорит главный специалист отдела ЖКХ Костаная Чингис Омаров.

Специалисты отмечают, что основная причина дефектов на дорогах — их высокая загруженность автотранспортом, которая ежегодно увеличивается. Только на проспекте Абая, например, два года назад интенсивность дорожного движения составляла 30 тысяч автомобилей в сутки. За это время трафик здесь значительно увеличился. Из-за чего, по словам экспертов, на многих участках дороги образовалась колея. Допустимая глубина колеи, уточнил специалист, 3 см, если больше, то подрядчик будет ремонтировать участок за свой счет.

Корреспондент: «Если бы был бы хороший ремонт проведен? Качественные материалы? Колея бы за два года не образовалась даже с учетом того, что трафик такой машин?»

«Если рассмотреть такой вариант, что…, то да, возможно и не было бы этих дефектов», — ответил инженер Национального центра качества дорожных активов по Костанайской области Ринат Уразаков.

В технадзоре заверили, что качество материалов на всех этапах строительных работ проверяется ежедневно. Специальные лаборатории проводят тесты на прочность и соответствие стандартам.

Чтобы в будущем избежать образование колеи и иных повреждений на магистральных улицах, необходима реконструкция, считают в городском отделе ЖКХ. Однако для местного бюджета данный вид ремонта не посильная ноша, поэтому местные власти обходятся только средним ремонтом, который, как показывает практика, и подтверждают эксперты, не всегда выдерживает увеличивающийся транспортный трафик.