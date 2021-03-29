Образование Казахстана теряет инвестиционную привлекательность

Тревожная ситуация с частными инвестициями. В портфеле бизнеса вес образования с 2016 по 2020 год упал с 2% до 0,6%. Почти вся финансовая нагрузка на развитие образования ложится на госбюджет. В 2020 году 81,1% всех инвестиций в образование пришли от государства. В 2016-м доля госсектора составляла всего 57,6%, но и этого мало. Об этом говорится в отчете Energyprom, передает zakon.kz.

В 2015–2019 годах расходы госбюджета РК на образование варьировались в пределах 3,2%–3,6% от ВВП страны. Такой уровень инвестиций в процентном отношении к ВВП является довольно низким: уступает многим странам мира и не дотягивает до рекомендуемого ЮНЕСКО (5%–7% к ВВП).

Недостаточное развитие образования стало причиной снижения показателей РК в индексе человеческого капитала в 2020 году: Казахстан опустился на 51-е место, при этом в предыдущем году страна занимала 50-е место. Важнейший критерий развития человеческого капитала — уровень высшего образования. В четвертом квартале 2020 года доля занятого населения РК, имеющего высшее образование, составила 42,6%. При этом развитые страны ставят перед собой цель достичь по этому показателю как минимум 50%.

По данным государственной программы развития образования и науки РК, одними из показателей эффективности высшего образования являются его интернационализация и представленность вузов во всемирных рейтингах. На текущий момент количество казахстанских вузов, отмеченных в рейтинге QS WUR, выросло до 13. Из них в ТОП-500 попали только три университета: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева и Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова.

В текущем году правительство озвучило ряд новых инициатив для повышения инвестиционной привлекательности системы высшего образования. Одна из инициатив — 20 отечественных вузов станут точками роста регионов. Пилотный проект апробирован в Алматинской области — правда, на зарубежном вузе. В моногороде Текели Университет Центральной Азии намерен инвестировать в строительство образовательного кампуса 500 миллионов долларов. Процесс строительства запланирован в четыре фазы. Инвестиции первой фазы строительства составили 105 миллионов долларов. Открытие кампуса состоится в текущем году.

До 2025 года Казахстан намерен открыть еще пять кампусов ведущих зарубежных вузов. По мнению правительства, присутствие ведущих международных вузов сократит отток талантливой молодежи из страны. В Казахстане за последние семь лет количество студентов, выезжающих за рубеж, выросло в два раза. Более 100 тысяч казахстанцев получают высшее образование в 130 странах мира.

В апреле будет принята Концепция непрерывного образования. Данные меры увеличат качественный и количественный спрос на образовательные услуги внутри страны, что, в свою очередь, повысит привлекательность отрасли для отечественных и зарубежных инвесторов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.