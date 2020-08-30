Образовательные платформы готовы к началу учебного года

Представители образовательных платформ рассказали в столице, что системы готовы к началу учебного года. Ожидается, что существенную нагрузку порталы испытают к третьей неделе учебы. Прогнозируется, что она станет не меньшей, чем была в начале четвертой четверти, когда дистанционное обучение среди школьников только набирало обороты, передает alau.kz

Первую четверть костанайские школьники будут использовать для учебы платформы «Күнделік» и «BilimLand». Это одни из самых популярных и востребованных в регионах порталов. Соответственно на них будет ложиться немалая нагрузка. Но представители платформ говорят, что к этому испытанию системы готовы.

«Мы подготовили полностью техническую эксплуатацию, мы ожидаем нагрузку эквивалентную, как это было первые недели четвертой четверти. Такая нагрузка ожидается не в первые две недели, а скорее всего с третьей недели. Можем сказать, что с 25 августа мы 100-процентно готовы к началу учебного года»,- сообщил Мухтар Ильясов, генеральный директор ТОО «Күнделік».

Для дистанционной учебы сотовые операторы страны разработали специальный тариф, которым могут воспользоваться школьники. Он называется «Бiлiм», а его стоимость составляет 990 тенге. Этот тариф станет доступен уже с начала учебного года.

«Мы активно принимали участие в проработке этого вопроса. С данного тарифа мегабайты не будут тратиться на ресурс «Күнделік.kz»»,- сказал Мухтар Ильясов.

Еще до начала сентября в стране стали проходить пробные уроки. Это было необходимо для того, чтобы испытать системы на прочность и дать преподавателям и ученикам возможность привыкнуть к дистанционке. На сегодня в Казахстане уже провели 4 тысячи таких пробных занятий.

«Мы подготовили 5700 уроков по каждой теме, которая необходима только в первой четверти. И первая жалоба, которую, по крайней мере, мы сочли самой важной по опыту четвертой четверти – это интерактивные задания за счет, которых есть обратная связь между учеником и учителем. Насколько ученик понял новую тему»,- сказал Санжар Кенжеханулы, директор компании «Bilim Media Group».

В общей сложности таких заданий разработали 140 тысяч и это только по темам первой четверти. Их можно будет отработать и закрепить во время видеосвязи ученика и преподавателя. На случай, если возникнут сбои во время видеосвязи, платформы предусмотрели автоматическое сохранение урока, который может быть доступен в любое время.

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