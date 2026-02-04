Строительство школы в микрорайоне Кунай началось в 2021 году. Объект рассчитан на 900 учеников и состоит из нескольких блоков. Стоимость проекта составляет 2,2 млрд тенге. По первоначальному плану школу должны были сдать в декабре 2023 года, однако сроки были сорваны. В январе 2024 года на объекте произошло обрушение кровли в спортивном зале, после чего была назначена государственная экспертиза для установления причин инцидента.

Причины обрушения кровли

Как сообщил специалист отдела технического надзора управления строительства, градостроительства и архитектуры акимата Костанайской области Жандос Шамбилов, экспертиза выявила нарушения в металлических конструкциях. Речь идёт о соединениях колонн и ригелей — связующих элементов между колоннами и фермами. По заключению экспертов, в ряде мест отсутствовал необходимый провар, что и стало причиной аварийной ситуации.

Новая проектная документация и ход работ

На основании результатов госэкспертизы была разработана новая проектно-сметная документация на реконструкцию спортзала. Весной 2025 года объявили конкурс и определили нового подрядчика. В настоящее время, по словам специалиста, завершена кирпичная кладка, ведутся работы по утеплению стен и кровли.

Судебные разбирательства с прежним подрядчиком

В отношении генерального подрядчика, который первоначально занимался строительством школы, подан иск о взыскании 266 млн тенге. В эту сумму включены расходы на установление причин обрушения, устранение последствий инцидента и завершение строительства. По официальной информации, суд удовлетворил иск управления строительства, однако решение пока не вступило в законную силу.

Руководитель генеральной подрядной организации Анатолий Громченко заявил, что компания не согласна с решением суда и подала апелляционную жалобу в областной суд. Рассмотрение дела ожидается в установленном порядке.

Готовность школы и сроки завершения

До обрушения кровли общая готовность школы составляла около 95%. В одном из блоков полностью завершены отделочные работы, проведены и подключены инженерные коммуникации, оборудование и мебель находятся в упакованном виде. Вместе с тем после проведения экспертизы потребовалось вскрытие и дополнительное усиление несущих конструкций.

По словам Жандоса Шамбилова, после устранения всех выявленных недоработок, включая восстановление спортзала в блоке «В» и усиление конструкций в техническом подполье, завершение строительства планируется в третьем квартале текущего года.

Наезд на пешехода в Костанае: пострадавшая в реанимации В Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как сообщили в полиции, 3 февраля около...

В Казахстане расширили права отцов: декрет пойдёт в стаж для пенсии В Казахстане внесены изменения в социальное законодательство, касающиеся пенсионного обеспечения и трудовых гарантий для родителей....

«Не от большого ума»: в Костанае потребовали жёстко наказывать вандалов Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о росте числа актов вандализма в городе. По его словам,...