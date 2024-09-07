Обрушение произошло в школе Костанайской области

Ситуацию в Новонежинской школе прокомментировали в управлении общественного развития Костанайской области.
Капитальный ремонт здания Новонежинской общеобразовательной школа им. Б.Кенжетаева в с.Новонежинка Аулиекольского района ведётся с июня 2024 года.
Подрядчиком выступает ТОО «ПКФ ГРЕНАДА», которые допускают нарушения сроков проведения ремонтных работ.
В адрес подрядчика направлена претензия и подготавливаются материалы в суд для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок.
На объект неоднократно выезжали представители управления образования, акимата области и Аулиекольского района.
Утром 7 сентября, руководитель управления образования Айман Ибраева выезжала в Новонежинскую школу, рассматривался вопрос о переводе учащихся на дистанционное обучение.
К сожалению, 7 сентября произошло обрушение части стены третьего этажа. Следует отметить, что в это время детей и педагогов в школе не было, пострадавших нет.
На месте работает комиссия, будут проведено в кратчайшие сроки техническое обследование и получено заключение.
Виновные лица будут привлечены к ответственности.
Учащиеся переведены на дистанционное обучение.
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