Обрушение произошло в школе Костанайской области

Ситуацию в Новонежинской школе прокомментировали в управлении общественного развития Костанайской области.

Капитальный ремонт здания Новонежинской общеобразовательной школа им. Б.Кенжетаева в с.Новонежинка Аулиекольского района ведётся с июня 2024 года.

Подрядчиком выступает ТОО «ПКФ ГРЕНАДА», которые допускают нарушения сроков проведения ремонтных работ.

В адрес подрядчика направлена претензия и подготавливаются материалы в суд для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

На объект неоднократно выезжали представители управления образования, акимата области и Аулиекольского района.

Утром 7 сентября, руководитель управления образования Айман Ибраева выезжала в Новонежинскую школу, рассматривался вопрос о переводе учащихся на дистанционное обучение.

К сожалению, 7 сентября произошло обрушение части стены третьего этажа. Следует отметить, что в это время детей и педагогов в школе не было, пострадавших нет.

На месте работает комиссия, будут проведено в кратчайшие сроки техническое обследование и получено заключение.

Виновные лица будут привлечены к ответственности.

Учащиеся переведены на дистанционное обучение.

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