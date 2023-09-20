Обрушился канализационный коллектор в Костанае

Именно это стало причиной перекрытия дороги по улицы Леонида Беды. Сейчас сотрудники «Костанай-су» проводят там ремонт. Сложность в том, что коллектор местами пришел в негодность, устраняется один порыв, появляется новый.

Участок дороги на улице Леонида Беды перекрыт уже 2 недели. Все из-за того, что тут произошла коммунальная авария, работы проводит Костанай- су. С улицы Л.Беды и до улицы Соколовской обрушился канализационный коллектор, который был построен в 70-ом году. Как рассказали в коммунальном предприятии, аварийные бригады работают круглосуточно. Все осложняется тем, что один порыв устраняется, и следом выявляется новый. Происходит это из-за того, что большая часть коллектора пришла в негодность.

«Работы ведутся уже 16-й день. Работа идет, но труба из-за своей старости, ветхости рушится. Два дня назад у нас еще произошла авария, выше Соколовской, тоже по Соколовскому коллектору. Как мы здесь закончим, буквально два-три дня на этом участке, перейдем на следующий»,- говорит зам.главного инженера ГКП «Костанай-су» Серик Куйкабаев.

По словам Серика Куйкабаева, есть вероятность, что порывы могут появиться и в других местах. Рабочие производят замену старых труб на стальные, но и они не новые, б/у. В целом здесь нужно полностью заменять коллектор, но этот проект дорогостоящий.

«По канализационным коллекторам работы ведутся есть участки, которые заменены, но есть еще 4-5 коллекторов, которые необходимо срочно поменять. На данном участке коллектор 70-го года постройки, как я выше говорил, есть проект и возможно если бюджет выделит деньги, то на следующий год будет реализован он»,- отмечает заместитель главного инженера.

В Костанай-су отмечают, что людей и техники у них достаточно. Открыть движение по улице Л.Беды обещают уже в ближайшее время. Для работы им необходимо еще несколько дней.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.