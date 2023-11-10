Обрушится Атлантический вихрь — прогноз

В ближайшие дни с очередным Атлантическим циклоном на большей части территории Казахстана ожидается осадочная, при этом довольно-таки теплая погода для ноября.

Смещаясь с запада на восток, циклон вызовет на своем пути обильные осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, в дневное время преимущественно в виде дождя, сильные дожди ожидаются 11 ноября на северо-западе, 12 ноября на юге, 13 ноября на юго-востоке страны, в горных районах юга и юго-востока республики сильные осадки (дождь и снег).

С 12 ноября на запад начнет распространятся отрог антициклона с чем ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до 8-18 тепла. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.

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