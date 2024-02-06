Обрушится сильнейший ветер — прогноз опасных явлений погоды

Как сообщила пресс-служба Казгидромета, обширный циклон с районов Скандинавии будет охватывать большую часть территории Казахстана, с которым ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере-западе, севере страны сильный снег, на юге, юго-востоке страны сильные осадки.

По РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке очень сильного ветра с метелью.

В Актюбинской области днем на севере, в Костанайской области днем на юге, востоке, в Акмолинской области днем на западе, севере, востоке, в Северо-Казахстанской области днем на юге, западе, в Жамбылской области в горных районах, в Туркестанской области утром и днем на горных перевалах временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Осадки преимущественно снег, метель, гололед. Ночью на востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на юге, востоке области

30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 0-5 мороза.

В Костанае будет облачно, осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 мороза.

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