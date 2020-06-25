Общедомовой прибор учета тепла в свою собственность взяли почти все дома, но у некоторых жителей возникли проблемы с ПКСК

Несколько лет назад в большинстве многоквартирных домов Костаная по госпрограмме были установлены приборы учета тепла. Тариф за тепло у них был меньше, чем у тех, где нет такого прибора. Теперь жители этих домов должны обслуживать счетчики за свой счет. Многие костанайцы согласились. Но оказалось, что есть потребители готовые взять эту ответственность на себя. Но их ПКСК не дает им этого сделать, передает alau.kz

В некоторых костанайских домах 4 года назад по государственной программе тепловой компанией были установлены общедомовые приборы учета тепла. Все это время жители выплачивали стоимость этого прибора. Составляла она около 800 тысяч тенге. Теперь же, эти жители должны взять ответственность за их обслуживание. Изначально не все были с этим согласны. Но коммунальщики им разъяснили, что если этого не сделать, то прибор останется в доме, но пользы от него не будет. Так как за тепло придется платить по тарифу.

«Для лиц, имеющих прибор учета тепла в среднем в городе Костанай составляет 94 тенге с квадратного метра, тогда как тариф для тех, кто не имеет прибор учета он будет составлять минимум 181 тенге. Например, даже взять Дощанова 137. Без прибора учета начисление составляло бы по дому 10 млн тенге, а так как у них идет тепловой счетчик, то у них начисление было 6,5 млн тенге», — рассказал и.о.руководителя юридического отдела ГКП «КТЭК» Азиз Кашеков.

В КТЭК пояснили, что по госпрограмме было установлено 629 таких приборов. Стоимость их обслуживания составляет от 5 до 8 тысяч тенге в месяц. Но так как отопительный сезон длится не больше 8 месяцев, то в общем один дом в год должен оплачивать не больше 64 тысяч тенге.

«Невозможно его работоспособность без сервисного обслуживания, невозможно его эксплуатировать. В соответствии с этим мы рекомендовали жителям, после того как они примут прибор учета с свою собственность, включат в состав общего имущества дома соответственно заключить договора с сервисными организациями», — добавил Азиз Кашеков.

Такой договор должно заключать ПКСК, либо старший по дому. Сейчас практически все ПКСК, в чьих домах есть приборы учета тепла провели собрания с жильцами и решили заключить такие договоры с компаниями. Но в КТЭК указали, что к ним обратились жители дома по улице Бородина 1а. Их обслуживает ПКСК «Элеваторщик» и оно не хочет брать эту ответственность.

«Провели собрание по их инициативе, никак не оформили это протоколом. Хотя было принято на это собрании решение жильцов, что все-таки мы передаем эту услугу в ПКСК и согласны на повышение для затрат обслуживания сервисной компании, чтобы они тариф повысили. Мы все понимаем, что бесплатно никто это делать не будет и эти затраты пока что не были заложены», — поделилась активист дома 1а по улице Бородина Наталья Поляница.

Руководитель ПКСК Лилия Галиаскарова пояснила, что в других дома, которые они обслуживают, тоже есть такие приборы и те жители их не хотят, поэтому ПКСК в целом отказывается от этих приборов. Азиз Кошеков указал, что для таких жителей, единственным выходом, чтобы сэкономить свои деньги за тепло и платить по счетчику станет только выбор ответственного по дому. Он должен будет сам заключить договор. А иначе прибор учета тепла будет простаивать в доме.

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