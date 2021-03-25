Общенародное голосование проекта «100 новых лиц» стартовало сегодня в Казахстане

Заявки на участие принимались в течение месяца. За это время их поступило 2790 со всех регионов страны по семи сферам деятельности.

В этом году добавлен раздел экология, а наиболее популярными стали такие направления, как культура и спорт, общество и образование. Голоса принимают в период с 25 марта по 1 апреля на сайте 100janaesim.ruh.kz

Отдать свой голос за понравившегося кандидата, человек может только один раз. Сделать это можно на сайте проекта, после авторизации. Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество баллов за время голосования. Также в отборе будут участвовать члены жюри, в числе которых победители прошлых лет и общественные деятели.

Напомним, проект был инициирован в 2017 году Первым Президентом Казахстана и призван рассказать истории людей из разных областей страны, которые добились успехов за годы Независимости.

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