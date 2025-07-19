После подписания Президентом нового Налогового кодекса в Астане состоялось совещание с участием бизнеса и представителей правительства, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе обсуждения представители различных бизнес-отраслей поделились своими проблемами и ожиданиями. Так, председатель саморегулируемой организации в сфере общественного питания Вероника Даугалиева отметила, что не все предприятия смогут выдержать налоговую нагрузку в виде розничного налога по ставке 6%. Особенно это касается сегмента B2B, где работают порядка 300 тысяч из 1,7 миллиона предпринимателей в общепите. В эту категорию входят школьные столовые, учреждения питания при организациях и другие небольшие заведения.

«Хотелось бы ещё отметить такую историю, как плюс 50 процентов к ставке, то есть 6 процентов получается. Мы понимаем великолепно, что в Астане и Алматы точно поставят 6 процентов, но у нас от 4 до 8 процентов — чистая прибыль в объектах общепита. На данный момент ставка порядка 5,4 процента. Средняя ставка по нашей сфере. У нас 40 разных направлений в общественном питании. И я боюсь, к сожалению, что объекты общественного питания, которые будут работать условно в той же Астане, не смогут платить 6 процентов. Мы об этом уже неоднократно говорили», — сказала Даугалиева.

Она отметила, что с момента последнего обсуждения поправок с бизнесом в Казахстане выросли цены на коммунальные услуги, а в сфере выросли зарплаты и затраты на «прочие услуги».

«Соответственно, у нас процент, если раньше был 4,8, то сейчас это 5,4 процента — средняя ставка. Поэтому хотелось бы прийти к какому-то диалогу, чтобы мы работали не в минус (…) На данный момент у нас 95 тысяч объектов общественного питания, но премиальных ресторанов у нас с каждым днём становится все меньше и меньше. В основном работают кофейни, то есть мы понимаем, какой бизнес может выдержать вот этот розничный налог. Со ставкой 6 процентов, я думаю, выдержит ещё меньше», — добавила Вероника Даугалиева. Именно по этой причине, по словам Даугалиевой, в Казахстане наблюдается «угасание» премиальных ресторанов. В кулуарах журналисты поинтересовались у вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина его мнением относительно позиции представителей сферы общественного питания. Он отметил, что ставка розничного налога в 6% не станет повсеместной: решение о ее размере принимает каждый маслихат на своем уровне. «Я не считаю, что будет такая распространенная ставка — 6 процентов. Это же маслихаты устанавливают. Кто у нас в первую очередь является депутатами маслихатов? Бизнесмены по большей части. Это общественные деятели, авторитетные люди, которые из общества и вышли. Они их и выдвинули. Поэтому, я думаю, они будут советоваться, прежде всего по всем этим вещам. Я думаю, что мы дали возможность, механизм местным исполнительным органам, прежде всего маслихатам, регулировать ставку. Но я не думаю, что она будет 6 процентов, как общераспространенная», — сказал Жумангарин.

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