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Общественные работы вместо тюрьмы. Как отбывают наказание жители области за нетяжкие преступления

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Не попасть за решетку, а получить наказание виде общественных работ. Этот способ альтернативного наказания для осужденных по нетяжким преступлениям и правонарушениям все увереннее входит в работу службы пробации. Без малого триста жителей области с начала этого года уже получили возможность отработать, а не отсидеть.

В последнее время в Костанайской области Комитет уголовно-исполнительной системы старается использовать в работе новые методы, включая международную практику. Связаны они с альтернативными способами наказания осужденных, в том числе — без изоляции их от общества. Один из таких альтернативных методов — общественные работы.

«Это не требует определенной квалификации, вид которых определяют местные исполнительные органы. Общественные работы длятся не более 4-х часов в день. Человек имеет возможность искупить свою вину»,- рассказал старший инспектор пробации в Рудном Аслан Медыбаев.

Однако, не все рады возможности получить наказание, не связанное с лишением свободы. И наоборот делают все для того, чтобы их на время изолировали от общества. Женщина была осуждена в январе нынешнего года рудненским городским судом, и в виде наказания ей назначили 100 часов общественных работ. Но на работы она так ни разу и не вышла.

«На отработки не хотела и не ходила по собственным причинам. Нет желания у меня отрабатывать. Рудненский суд мне заменил 100 часов общественных работ на 25 суток ареста»,- сообщила осужденная.

Но есть и те, кто воспринимает такой вид наказания, как реальный шанс не попасть за решетку, и даже начать новую жизнь. К примеру, мужчина  был осужден Костанайским судом на 300 часов общественных работ.

«Здесь приехал, встал на учет. Отработал в данный момент все часы. Сейчас работаю. Хочу мелким бизнесом заняться», — говорит осужденный.

Альтернативное наказание, не связанное с лишением свободы не означает, что осужденный может жить абсолютно свободной жизнью и предоставлен сам себе. Поднадзорный контингент регулярно проверяют, в любое время дня и ночи. Отсутствовать по месту жительства человек может только по уважительной причине и при себе у него обязательно должен быть оправдательный документ.

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