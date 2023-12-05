Общественные слушания пройдут в Костанае по утверждению проекта детальной планировки жилого комплекса

Фото взято с сайта tadviser.ru
Информация появилась на сайте акимата Костаная.
«Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костанай» извещает о проведении общественных обсуждений по утверждению проекта детальной планировки (ПДП) жилого комплекса «Гүлдер» на пересечении улиц Кобыланды батыра — 2-я Костанайская.
По вопросам обращаться представителю заказчика проекта по телефону 8702 681 6109 или в «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная», Тел. 8(7142) 54-14-43.
Общественные обсуждения состоятся 20 декабря в 15.00 часов по адресу г. Костанай улица Каирбекова, 31. 1 этаж актовый зал.
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