USD 434.47
EUR 459.19
RUB 6.58
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Общественный штаб призвал жителей Костанайской области голосовать на всенародном референдуме

Общественный штаб призвал жителей Костанайской области голосовать на всенародном референдуме

Vinkmag ad

В связи с Указом Президента о проведении республиканского референдума была выдвинута инициатива о создании областного штаба общественной поддержки референдума. Аналогичный штаб был создан и на республиканском уровне.

Инициативу выдвинули общественники во главе с Общественным советом Костанайской области. Председателем штаба является Жалыбин Сергей Михайлович – один из авторов Первой конституции РК, имеющий огромный опыт, в том числе в качестве депутата и Мажилиса и Сената Парламента РК.

«Его заместителем являюсь я – Абдибеков Нурбек Еликбаевич – член Общественного совета области. В наш штаб выразили согласие войти общественные объединения, представители политических партий, отраслевые Ассоциации, неравнодушные граждане нашей областиМы будем встречаться в разных адресных группах, доводить каждому содержание предлагаемых конституционных поправок»,-сказал Нурбек Абдибеков.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, в своем Послании народу Казахстана, представил программу комплексной модернизации политической системы. Эта инициатива реализована в Указе от 5 мая 2022 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Этот пакет включил давно ожидаемые меры по преобразованию политической системы и отразил запросы общества на обновление форматов взаимодействия с государством.

Важнейшее значение имеет то, что положения конституционной реформы были основаны на инициативах различных общественных сил, экспертов и гражданских активистов.

Они призваны обеспечить эффективные механизмы для функционирования влиятельного Парламента, по-настоящему «народных» маслихатов, подотчетного людям правительства.

«Мы твердо уверены, что каждый гражданин Казахстана имеет право самостоятельно выразить свое мнение о необходимости внесения изменений в Конституцию. И решение провести референдум по поправкам в Основной закон страны.  Результаты референдума станут убедительным подтверждением воли народа и его понимания нашего будущегоМы призываем всех согражданпроявить активную гражданскую позицию и принять участие в голосовании на республиканскомреферендуме»,-отметил Абдибеков. 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

С доставкой на дом. В Костанае проходят концерты для ветеранов Великой Отечественной войны