Общественный штаб призвал жителей Костанайской области голосовать на всенародном референдуме

​В связи с Указом Президента о проведении республиканского референдума была выдвинута инициатива о создании областного штаба общественной поддержки референдума. Аналогичный штаб был создан и на республиканском уровне.

​Инициативу выдвинули общественники во главе с Общественным советом Костанайской области. Председателем штаба является Жалыбин Сергей Михайлович – один из авторов Первой конституции РК, имеющий огромный опыт, в том числе в качестве депутата и Мажилиса и Сената Парламента РК.



«Его заместителем являюсь я – Абдибеков Нурбек Еликбаевич – член Общественного совета области. В наш штаб выразили согласие войти общественные объединения, представители политических партий, отраслевые Ассоциации, неравнодушные граждане нашей области. Мы будем встречаться в разных адресных группах, доводить каждому содержание предлагаемых конституционных поправок»,-сказал Нурбек Абдибеков.

​Глава государства Касым-Жомарт Токаев, в своем Послании народу Казахстана, представил программу комплексной модернизации политической системы. Эта инициатива реализована в Указе от 5 мая 2022 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

​Этот пакет включил давно ожидаемые меры по преобразованию политической системы и отразил запросы общества на обновление форматов взаимодействия с государством.

Важнейшее значение имеет то, что положения конституционной реформы были основаны на инициативах различных общественных сил, экспертов и гражданских активистов.

Они призваны обеспечить эффективные механизмы для функционирования влиятельного Парламента, по-настоящему «народных» маслихатов, подотчетного людям правительства.

«Мы твердо уверены, что каждый гражданин Казахстана имеет право самостоятельно выразить свое мнение о необходимости внесения изменений в Конституцию. И решение провести референдум по поправкам в Основной закон страны. Результаты референдума станут убедительным подтверждением воли народа и его понимания нашего будущего. Мы призываем всех согражданпроявить активную гражданскую позицию и принять участие в голосовании на республиканскомреферендуме»,-отметил Абдибеков.

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