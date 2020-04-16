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Общественный транспорт работать не будет. Состоялось заседание областного оперативного штаба

Сегодня состоялось заседание областного оперативного штаба с участием акима Костанайской области. Архимед Мухамбетов отметил, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в нашей области принимаются все необходимые меры.

Глава региона выразил соболезнования семье умершего от коронавируса жителя Житикары. По факту смерти начато служебное расследование, в районном центре работает штаб из числа медицинских работников областных органов здравоохранения и санитарно – эпидемиологической службы, выявляются контактные лица.

«Сегодня на территории региона зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В связи с обострением эпидемиологической ситуации Постановлением главного санитарного врача области в Житикаринском районе с 00.00 часов 16 апреля введен режим карантина.  Кроме того, с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции, вчера 15 апреля мною, проведено экстренное заседание Оперативного штаба, по итогам которого, заслушав мнения членов штаба принято решение о введении на территории Костанайской области с 00:00 часов 17 апреля режима карантина с ужесточением ограничительных мер», — отметил аким области.

Режимом предусматривается усиление мер ограничительного характера, в частности:

  1. Запрещается жителям перемещение между населенными пунктами области, за исключением автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения (грузовые и легковые автомашины, перевозящие продукты питания, лекарственные средства, а также специализированные и служебные машины, задействованные в режиме чрезвычайного положения);
  2. Запрет на перевозку людей на регулярных и не регулярных маршрутах официальными и неофициальными частными перевозчиками (автобусы, газели, такси) по территории области;
  3. Запрет на выход жителей из мест проживания, за исключением случаев: выхода на работу; обращения за медицинской помощью; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в радиусе не более 500 метров от места проживания и (или) работы;
  4. Запрещается передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых и выход лиц старше 65 лет из домов и квартир на улицу без особой надобности.

При выходе жителей из мест проживания необходимо при себе иметь документы, подтверждающие личность (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт, вид на жительство);

  1. Запрет на посещение общественных мест без масок;
  2. Разрешена работа объектов общественного питания только по принципу «доставки до клиентов» с 07:00 до 20:00 часов (ограничение по времени не распространяется на объекты общественного питания придорожного сервиса с соблюдением усиленного дезинфекционного режима и выдачи через окно), за исключением столовых закрытого типа на промпредприятиях;
  3. Установлен режим работы объектов розничной торговли пищевой продукцией с 10:00 до 20:00 часов;
  4. Приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (государственные, частные).

Поручаю акимам городов и районов обеспечить:

  1. Исполнение требований Постановления главного санитарного врача области № 11 от 15 апреля т.г.;
  2. Соблюдение режима безопасности при проведении ограничительных мероприятий всех задействованных по карантину служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, дезинфекционной обработкой автотранспорта на блокпостах;
  3. Установление периметра карантинной зоны в каждом городе и районе и определение пунктов въезда/выезда из нее и установку блокпостов;
  4. Запрет на движение общественного транспорта;
  5. Приостановление деятельности всех организаций и предприятий всех форм собственности, за исключением организаций и предприятий, перечень которых определен данным Постановлением
  6. С 17 апреля перевод на дистанционное обучение всех организаций среднего образования Костанайской области;
  7. Определить предприятие, оказывающие ритуальные услуги по захоронению тел, умерших от КВИ, провести обучение работников данного предприятия, обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

Управлению здравоохранения области обеспечить:

  1. В целях недопущения горизонтальной и вертикальной передачи инфекции провести разделение в стационарах на чистые и грязные зоны;
  2. Укомплектование персоналом инфекционных, провизорных и карантинных стационаров;
  3. Тепловизорами для измерения температуры тела всего потока пациентов, сотрудников комплектами биологической защиты (медицинский халат, маска, перчатка, защитный экран, шапочка), выделение помещения и обеспечение оснащения для проведения экспресс-тестирования на КВИ;
  4. Бригады скорой медицинской помощи по КВИ оснащением для экспресс-тестирования;
  5. Непрерывное обучение диспетчеров станции скорой медицинской помощи дистанционному три-ажу по чек-листу, а также обучение сотрудников бригады скорой медицинской помощи по КВИ правилам эпидемиологической и биологической безопасности;
  6. Инфекционную безопасность медицинских работников — 100% обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинских работников.

Департаменту полиции Костанайской области обеспечить:

  1. С 00:00 часов 17 апреля 2020 года недопущение въезда/выезда лиц и транспортных средств в/из карантинной зоны в города и населенные пункты районов, за исключением передвижения по пропускам (спискам), выдаваемым РОШ, по заявкам для объектов жизнеобеспечения;
  2. Принятие мер к лицам, нарушающим режим карантина, и требований, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, настоящим Постановлением, в соответствии с действующим законодательством.

Руководителям организаций, предприятий Костанайской области всех форм собственности:

  1. Обеспечить перевод на дистанционную работу сотрудников с обеспечением сохранения рабочих мест и предоставлением оплачиваемых отпусков;
  2. Организовать централизованную транспортировку работников от мест размещения до места работы и обратно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер; движение автотранспортных средств, предназначенных на перевозку сотрудников, персонала, организаций и предприятий осуществляется по пропускам (спискам), выдаваемым РОШ, по заявкам для объектов жизнеобеспечения;
  3. Обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов.

Руководителям отделений банков второго уровня,  АО «Казпочта» Костанайской области:

  1. Усилить дезинфекционные мероприятия
  2. Не допускать образование очередей более 5 человек;
  3. Соблюдать расстояние между посетителями не менее 2-х метров как внутри помещений, так и снаружи;
  4. Установить на входе и в операционных залах санитайзеры для обработки рук с антисептическими веществами

 

В завершении хотел бы обратиться ко всем жителям Костанайской области. Безусловно, вводимые ограничительные меры внесут определенные неудобства в уклад нашей жизни, но как показывает мировая практика – это на сегодняшний день самый эффективный способ борьбы с опасной инфекцией.

Еще раз хотел бы обратить Ваше внимание на соблюдение следующих мер защиты:

  1. При посещении торговых и аптечных объектов, а также на рабочих местах соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга;
  2. При появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской;
  3. Воздержаться от собраний на улицах и в других общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);
  4. Запрещается передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также лиц старше 65 лет выход из мест проживания без крайней необходимости.

 

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