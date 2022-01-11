«Общество ждёт новые месседжи. И основной, на мой взгляд, это — правда, честность, совестливость и справедливость. Сегодня они не модны. Кто-то, прочитав это, усмехнется. Дескать, иллюзии, мираж, идеализм. Однако, сегодня наш Президент в своём выступлении показал пример открытого взгляда на накопившиеся проблемы в обществе и бесстрашия перед правдой жизни. Почему нужны всегда как в личном, так и в общественном правда, честность и открытое признание ошибок?

Потому что правда даёт реальную информацию о состоянии ситуации. И эта правдивая информация приводит к правильному анализу и принятию правильных решений. В итоге, управленческая система государства приносит реальный, ожидаемый населением, результат. Тогда наше государство можно назвать, действительно «слышащим». Есть в этой проблеме и другой аспект. Когда народ живёт в атмосфере неправды, замазывания явных проблем, возникает то недоверие к государству и его институтам, которое разъедает общество изнутри. И появляются «дыры» как червоточины, обессиливающие дух и веру человека. В итоге исчезает объединяющий дух народа. Исчезает патриотизм. Исчезает готовность жить в стране и ради страны. Сегодня Президент показал всем жителям страны как важна и нужна нам правда, — сказала кандидат философских наук Тамара Жакупова.

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