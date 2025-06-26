На портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования.

Теперь при оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания. Для граждан, прошедших срочную воинскую службу по призыву, предусмотрена возможность прикрепления подтверждающего документа.

Одним из ключевых изменений стало внедрение механизма фильтрации при выборе учебного заведения. Система автоматически формирует список колледжей на основе выбранных пользователем параметров: регион обучения, язык, направление и специальность. После указания языка обучения отображаются только те учебные заведения, где предусмотрена программа на соответствующем языке. Также реализован отдельный фильтр для выпускников сельских школ из регионов, участвующих в программе «Серпін».

Подача заявления доступна только один раз, с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех различных колледжах.

Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно и зависит от формы обучения и выбранной образовательной программы.

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