Общий долг по всем кредитам казахстанца ограничат в соответствии с годовым доходом

В Казахстане будет введен новый норматив для банков и микрофинансовых организаций, ограничивающий общий долг по всем кредитам заемщика в зависимости от его годового дохода, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает агентство КазТАГ.

«Коэффициент долга к доходу заемщика рассчитывается как отношение общей задолженности по всем кредитам к годовому доходу заемщика, что позволит ограничить совокупную задолженность по всем кредитам заемщика в зависимости от его годового дохода», — говорится в сообщении, размещенном АРРФР в среду.

Агентством принято постановление правления от 16 августа 2024 года № 63, которое расширяет состав пруденциальных нормативов банков и МФО за счет нового норматива – коэффициента долга к доходу заемщика.

Коэффициент долга к доходу заемщика будет использоваться в дополнение к существующему коэффициенту долговой нагрузки заемщика, который ограничивает периодические платежи заемщика на уровне 50% от ежемесячного дохода заемщика, поясняет АРРФР.

АРРФР на I этапе будет мониторить фактические значения коэффициента долга к доходу заемщика на основе информации банков и МФО. На II этапе, в 2025 году будет установлен норматив, отмечается в информации

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