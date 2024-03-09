Общинные пастбища появятся в Казахстане

Президент Казахстана подписал изменения в закон о пастбищах. По словам представителей управления сельского хозяйства региона, теперь акиматы на местах наделяются новыми полномочиями, которые позволят им бороться с деградацией и опустыниванием угодий, а также утверждать планы обеспечения пастбищ водой.

Не менее важным стало и изменение цифры максимально возможного количества скота для определения используемого или неиспользуемого пастбища.

«В данных изменениях, в первую очередь, гласит что увеличивается нагрузка в плане работы пастбищ, то есть если раньше нарушением не считалось наличие 20 процентов необходимого поголовья на необходимую площадь пастбищ, то теперь этот норматив увеличен до 50 процентов, мы считаем, ч то это благоприятно сложится на производственном секторе развития животноводства», — говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Дмитрий Евстафьев.

Вводится новое понятие — пастбища общего пользования, речь идет о землях вокруг населённых пунктов. Отдавать эти угодья во временное бесплатное пользование для выпаса скота тоже больше не получится. Причем это не смогут сделать ни рядовые граждане, ни бизнесмены. Также поправками запрещается переводить пастбища, предназначенные для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельхозугодий.

«Все сельское население, если в городе это не сильно ощущается, то для сельской местности — этот закон актуальный и носит определенный характер в плане, что теперь будут решаться вопросы ближнего выпаса скота, а не отгонного, как раньше каждое личное подворье должно было выгонять свое подворье на какие -то дальние расстояния и ежедневно это продолжать на момент выпаса», — говорит Естафьев.

Еще одно важное дополнение в закон, по мнению специалистов, это норма по государственной поддержке пастбищепользователей. Им будут субсидировать затраты на обводнение отгонных территорий и на проведение мероприятий по улучшению пастбищ. Правда, как именно это будет происходить, пока точно не известно. Закон вступит в силу только в начале апреля.

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