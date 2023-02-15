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Обширный антициклон будет формировать погоду. Прогноз на ближайшие три дня

Прогноз погоды на три дня озвучили синоптики Казгидромета. 

Обширный антициклон будет формировать погоду на большей части республики, лишь западные районы будут под влиянием циклона, который смещается с запада на восток.

Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах республики пройдет снег, на юге и юго-востоке страны осадки в виде дождя и снега. 16-18 февраля в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В южной половине республики ожидаются гололедные явления, в горных и предгорных районах туманы.

В северной половине республики временами будет усиливаться ветер и отмечаться низовая метель.

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