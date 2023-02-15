Обширный антициклон будет формировать погоду. Прогноз на ближайшие три дня

Прогноз погоды на три дня озвучили синоптики Казгидромета.
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Обширный антициклон будет формировать погоду на большей части республики, лишь западные районы будут под влиянием циклона, который смещается с запада на восток.
Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах республики пройдет снег, на юге и юго-востоке страны осадки в виде дождя и снега. 16-18 февраля в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
В южной половине республики ожидаются гололедные явления, в горных и предгорных районах туманы.
В северной половине республики временами будет усиливаться ветер и отмечаться низовая метель.