Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 ноября представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие трое суток погоду на большей части республики определит обширный антициклон. В связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков.

Лишь на западе, юго-западе и в горных районах юга, 28 ноября днем на севере и в центре страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег) и гололед.

По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15-20 м/с, на юге страны порывы до 23-28 м/с.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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