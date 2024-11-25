Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 ноября представили синоптики Казгидромета.
В ближайшие трое суток погоду на большей части республики определит обширный антициклон. В связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков.
Лишь на западе, юго-западе и в горных районах юга, 28 ноября днем на севере и в центре страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег) и гололед.
По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15-20 м/с, на юге страны порывы до 23-28 м/с.
Резких изменений в температурном фоне не ожидается.