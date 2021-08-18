Обширный антициклон. Прогноз погоды на 19-21 августа

Под влиянием обширного антициклона практически на всей территории Казахстана ожидается преимущественно погода без осадков.

Лишь на востоке и юго-востоке, с прохождением фронтальных разделов,пройдут кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер.

Температурный фон днем на севере 23…30 тепла, повышение температуры на юге и юго-востоке до 25…40 тепла, в центре и востоке до 17…35 тепла.

И лишь на западе Казахстана сохраняется жаркая погода и основной фон температуры составит 32…41 тепла.

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