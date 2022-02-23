Обширный антициклон. Прогноз погоды на 24-26 февраля

В предстоящие трое суток южная половина территории Казахстана все еще будет находиться под властью обширного антициклона, с чем сохранится погода без осадков.

Северная половина страны также останется под влиянием фронтальных разделов — ожидаются осадки (преимущественно снег), низовая метель, усиление ветра 15-23 м/с.

По республике ожидаются туман, гололед.

Столбики термометров на севере страны ночью сохранятся в пределах 5-18 мороза, на востоке и в центре страны 8-26 градусов мороза, на юге республики 5 мороза-5 тепла, на западе 0-10 мороза

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