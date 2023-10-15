Обстоятельства гибели разыскиваемой пенсионерки сообщили в ДП Костанайской области

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Отвечая на запрос журналиста alau.kz, в ДП Костанайской области сообщили, что 11 августа текущего года без вести пропала 74- летняя жительница п. Свердловка.
13 октября в полицию поступило сообщение о том, что женщина скончалась в одной из квартир города Костанай.
Было установлено, что пенсионерка проживала в квартире у своей подруги, со слов которой без вести пропавшая страдала ишемической болезнью сердца.
Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила у пенсионерки острую сердечную недостаточность.
Каких либо видимых признаков насильственных смерти, на теле женщины не обнаружено, — пояснили в ведомстве.