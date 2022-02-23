Обстоятельства гибели жителя Костанайской области выясняют полицейские региона. Мужчина почти два месяца не выходил на связь с родными, и тогда они подали заявление о его исчезновении.

Досудебное расследование по факту исчезновения 49-летнего жителя поселка Сатай Алтынсаринского района, было начато по заявлению его родственников. Как они сообщили нам в телефонном разговоре, мужчина последний раз выходил на связь в начале декабря. После они думали, что он находится в отъезде, но после продолжительного молчания, приступили к самостоятельным поискам, которые результата не дали. В полицию родственники пропавшего обратились только в конце января.

«В рамках начатых следственных действий был организован комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавшего, в которых было задействовано более 40 сотрудников полиции. Через три дня, после поступления в полицию заявления, 3 февраля 2021 года, в 100 метрах от частного дома в снегу был обнаружен труп пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти», — сообщил оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Нуржан Курганбаев.

Ранее возбужденное по факту пропажи уголовное дело было переквалифицировано на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» УК РК. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт насильственной смерти жителя Алтынсаринского района.

«В этот же день по подозрению в совершении преступления задержан и арестован односельчанин убитого 1974 года рождения, ранее не судимый. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление вины подозреваемого, который дал признательные показания», — рассказал Нуржан Курганбаев.

Остальные данные полиция не разглашает. Родственники же погибшего сообщали, что орудием совершения преступления была металлическая труба. Ей мужчине были нанесены множественные телесные повреждения, некоторые из них оказались несовместимыми с жизнью. Так же у потерпевших есть подозрения, что о совершении преступления знали несколько человек, но они своевременно не сообщили о нем.

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