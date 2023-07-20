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Обстоятельства убийства сообщили сотрудники департамента полиции Костанайской области

Фото kostanay.biz

Некоторые обстоятельства особо тяжкого преступления сообщили сотрудники департамента полиции Костанайской области. Как рассказал начальник следственного управления ведомства Нурлан Арыстанов, совершено оно было в Мендыкаринском районе.

«В полицию об обнаружении трупа сообщил местный житель районного центра. Прибывшая на место следственно-оперативная группа, установила факт наличия телесных повреждений на теле. По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего», — сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.

Для точного выяснения причин гибели 56-летнего мужчины была проведена судебно-медицинская экспертиза. Её результаты подтвердили факт насильственной смерти от полученных телесных повреждений. Оперативники, тем временем, начали искать подозреваемого, и узнали, что погибший, бывало, употреблял спиртное, с одним из своих знакомых.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый, который дал признательные показания, что в ходе распития спиртных напитков нанес телесные повреждения потерпевшему. между мужчинами произошла ссора, на почве распития спиртных напитков. В результате он нанес несколько ударов, от которых потерпевший скончался. Кулаками нанес пару ударов по голове, и пару ударов по телу», — сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. 57-летний подозреваемый арестован. По данным полиции, он сам не понял, что от его ударов, собутыльник больше не встанет, и спокойно, после конфликта ушел домой. Вообще, по словам Нурлана Арыстанова, большинство смертельных телесных повреждений наносятся именно в ходе ссор, возникших во время застолья. В этом году таких преступлений в регионе совершено 13, в прошлом, за аналогичный период, было зарегистрировано на одно больше. Такая же ситуация и с умышленными убийствами. Их зарегистрировано 16, против 17-и прошлогодних. Большинство преступлений этих категорий полицией раскрыто.

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