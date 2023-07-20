Обстоятельства убийства сообщили сотрудники департамента полиции Костанайской области

Некоторые обстоятельства особо тяжкого преступления сообщили сотрудники департамента полиции Костанайской области. Как рассказал начальник следственного управления ведомства Нурлан Арыстанов, совершено оно было в Мендыкаринском районе.

«В полицию об обнаружении трупа сообщил местный житель районного центра. Прибывшая на место следственно-оперативная группа, установила факт наличия телесных повреждений на теле. По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего», — сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.

Для точного выяснения причин гибели 56-летнего мужчины была проведена судебно-медицинская экспертиза. Её результаты подтвердили факт насильственной смерти от полученных телесных повреждений. Оперативники, тем временем, начали искать подозреваемого, и узнали, что погибший, бывало, употреблял спиртное, с одним из своих знакомых.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый, который дал признательные показания, что в ходе распития спиртных напитков нанес телесные повреждения потерпевшему. между мужчинами произошла ссора, на почве распития спиртных напитков. В результате он нанес несколько ударов, от которых потерпевший скончался. Кулаками нанес пару ударов по голове, и пару ударов по телу», — сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. 57-летний подозреваемый арестован. По данным полиции, он сам не понял, что от его ударов, собутыльник больше не встанет, и спокойно, после конфликта ушел домой. Вообще, по словам Нурлана Арыстанова, большинство смертельных телесных повреждений наносятся именно в ходе ссор, возникших во время застолья. В этом году таких преступлений в регионе совершено 13, в прошлом, за аналогичный период, было зарегистрировано на одно больше. Такая же ситуация и с умышленными убийствами. Их зарегистрировано 16, против 17-и прошлогодних. Большинство преступлений этих категорий полицией раскрыто.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.