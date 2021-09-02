Обучение допоздна прокомментировали в управлении образования Костанайской области

В редакцию alau.kz поступают сообщения от родителей школы города Тобыл и села Заречное. Они сообщают, что в расписании, с которым из ознакомили, для учащихся с 5 по 11 классы седьмой урок заканчивается в 20.55.

Учебный год начался в новых реалиях с необходимостью организации разного времени начала занятий для начального, среднего и старшего звена, сообщили в пресс-службе управления образования Костанайской области.

«Первые два дня в школах действует временное расписание, которое еще меняется в соответствии с возможностями каждой школы. Для разгрузки расписания всем школам области было рекомендовано при необходимости перенести ряд предметов в дистанционный формат. Это такие предметы, как «Музыка», «Художественный труд», «Информатика», «Основа права», «Графика и проектирование», «Основы предпринимательства и бизнеса» и другие. Ряд школ с большим контингентом учащихся, где затруднительно организовать занятия для всех классов с соблюдением необходимых санитарных норм, задействует субботу, как шестой учебный день, тем самым, сократив количество уроков в день. Все эти меры принимаются для разгрузки расписания. Просим всех родителей с пониманием отнестись к организационным трудностям первых дней, вопрос будет решен. Естественно никто не будет держать детей до 20.55″, — сообщили в пресс-службе управления образования.

Постоянное расписание начнет действовать в школах в ближайшее время.

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