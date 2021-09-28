Обучение в колледжах хотят сделать бесплатным в Казахстане

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В Казахстане планируется охватить бесплатным обучением в колледжах выпускников девятых классов. Об этом напомнил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает zakon.kz
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«В стране планируется охватить 100% выпускников девятых классов, желающих обучаться в колледжах, бесплатным обучением», – сказал он.
16 марта заместитель министра образования и науки Бибигуль Асылова рассказала, что выпускникам девятых классов больше не нужно будет сдавать вступительные экзамены в колледжи. Кроме этого в МОН разработали новый механизм размещения госзаказа по принципу «деньги за студентом».
11 марта премьер-министр Аскар Мамин дал поручение увеличить госзаказ в 2021 году на подготовку кадров в колледжах на 20 тысяч мест для того, чтобы вся молодёжь могла бесплатно получить первую профессию.
Глава кабмина отмечал, что к 2024 году обучение в колледжах на базе девятого класса будет полностью бесплатным. Ежегодно 30% выпускников девятых классов и более 50% выпускников 11-х классов поступают на платное обучение.
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