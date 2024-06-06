Обучение в школах и лицеях: что изменится

Министерство просвещения приказом от 28 мая 2024 года внесло изменения и дополнения в Типовые правила деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Типовых правилах деятельности дошкольных организаций уточняется, что прием воспитанников в государственные дошкольные организации и частные дошкольные организации с размещенным государственным образовательным заказом осуществляется посредством единой базы учета, очередности и выдачи направлений через объекты информатизации в области образования.

В Типовых правилах деятельности организаций среднего образования (начального, основного среднего и общего среднего) добавлено новое понятие «сетевые школы» – это организации среднего образования, реализующие единую специализированную общеобразовательную учебную программу независимо от их места нахождения.

При этом уточняется, что лицей организуется на базе 5-11 (12) классов средней общеобразовательной школы по следующей структуре:

уровень основного среднего уровня образования (5-9 (10) классы основной школы) обеспечивает условия становления и формирования личности учащегося на основе освоения основных и дополнительных общеобразовательных программ основной школы, обеспечивающей предпрофильную подготовку учащегося наряду с базовой подготовкой;

уровень общего среднего уровня образования (10-11 (12) классы старшей школы) обеспечивает завершение общеобразовательной подготовки обучающегося на основе освоения профильных программ обучения.

В новой редакции также изложены нормы, касающиеся деятельности международных школ.

Так, говорится, что основная цель деятельности международной школы – обеспечение гармоничного и перспективного образования, способствующего интеллектуальному, физическому и социальному развитию личности, способный мыслить глобально, легко адаптироваться к изменениям в современном обществе, и вносить конструктивный вклад в его развитие.

Деятельность международной школы строится на следующих принципах:

интернационализация образовательной программы школы – нацеленность образовательного процесса на формирование патриотического сознания у обучающихся с привитием уважения к Конституции РК, законам республики, уважения к культуре своего народа, межкультурного понимания и толерантности;

интеграция – полноправное членство школы в международном образовательном сообществе, предоставление выпускникам школы возможности получения документа об окончании школы международного образца, формирование педагога международного уровня;

академическая свобода – самостоятельность в выборе структуры (уровней) школьного образования, разработке и внедрении образовательных программ, форм и методов осуществления образовательной деятельности; автономность и самоуправляемость, самостоятельность в финансово-экономическом, административном управлении;

автономность и самоуправляемость – самостоятельность в финансово-экономическом, административном управлении;

гласность и транспарентность – обязательное прохождение школой международной авторизации образовательных программ организацией Международного Бакалавриата или международной институциональной аккредитации, членство школы в международных образовательных организациях, обеспечение информационной открытости по всем направлениям деятельности;

социальная ответственность – обеспечение уровня образования, позволяющего выпускникам школы принимать участие в конкурсе на получение образовательных грантов при поступлении в высшие учебные заведения РК.

В своей деятельности международная школа руководствуется Конституцией РК, законодательством республики, государственными общеобязательными стандартами образования РК, локальными документами учредителя (учредителями), настоящими Типовыми правилами, Уставом школы.

Международная школа образовывает комплексы, участвует в создании и деятельности ассоциаций, союзов и иных объединений с участием учреждений, предприятий и общественных организаций, в том числе международных, в целях развития и совершенствования образования, обеспечивает участие обучающихся и педагогов в общественно-политической, экономической и культурной жизни Казахстана.

Система воспитательной работы в международной школе направлена на формирование патриотизма, воспитание уважения к истории, культуре, традициям и обычаям казахского народа, гражданственности, высокой морали и нравственности, а также на развитие функциональной грамотности, разносторонних интересов и способностей обучающихся, воспитанников.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что международная школа должна согласовывать с уполномоченным органом образования типовые учебные планы и планы воспитательной работы.

В Типовых правилах деятельности организаций технического и профессионального образования также изменена редакция ряда пунктов.

Так, говорится, что содержание образовательных программ ТиПО предусматривает:

при подготовке квалифицированных рабочих кадров:

изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общеэкономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение модуля общеобразовательных дисциплин, общеобязательных, базовых и профессиональных модулей;

выполнение лабораторно-практических занятий;

прохождение производственного обучения и профессиональной практики;

сдачу промежуточной и итоговой аттестации;

при подготовке специалистов среднего звена:

изучение общеобразовательных, общегуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение модуля общеобразовательных дисциплин, общеобязательных, базовых и профессиональных модулей;

выполнение лабораторно-практических занятий;

прохождение производственного обучения и профессиональной практики;

выполнение курсового и дипломной (письменной или практической) работы, если иное не предусмотрено рабочими учебными программами и планом;

сдачу промежуточной и итоговой аттестации.

Продолжительность обучения зависит от сложности программ и уровня присваиваемой квалификации и определяется ГОСО ТиПО.

Образовательные программы ТиПО для граждан, имеющих общее среднее образование, предусматривают изучение общепрофессиональных, социально-экономических, специальных дисциплин и выполнение учебно-производственных работ, определяющих будущую профессиональную деятельность по избранной специальности.

Образовательные программы ТиПО состоят из программ теоретического и производственного обучения и профессиональной практики.

Образовательные программы технического и профессионального образования с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и производственное обучение в форме профессиональной практики на базе предприятия (организации), не менее 60% от объема учебного времени общепрофессиональных, специальных дисциплин или базовых, профессиональных модулей.

Предусматривается, что при проведении занятий по общеобразовательным дисциплинам (казахскому языку и литературе – в группах с неказахским языком обучения, русскому языку и литературе – в группах с нерусским языком обучения, иностранному языку, информатике, физической культуре), лабораторных работ и практических занятий по общегуманитарным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам или модулям, а также занятий по производственному обучению в мастерских (лабораториях, организациях образования, на учебных полигонах и в учебных хозяйствах) учебные группы делятся на подгруппы численностью не более 15 человек.

Для лиц с особыми образовательными потребностями при проведении производственного обучения в мастерских (лабораториях, организациях образования, на учебных полигонах и в учебных хозяйствах) и на практических занятиях учебные группы делятся на подгруппы численностью не более 8 человек.

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию в организациях ТиПО, выдается документ об образовании государственного образца.

Документы об образовании государственного образца выдают организации образования ТиПО, имеющие лицензию на занятие образовательной деятельностью по образовательным программам ТиПО, включенных в реестр образовательных программ и прошедшие государственную аттестацию.

В Типовых правилах деятельности организаций послесреднего образования уточняется, что продолжительность обучения зависит от сложности программ и уровня присваиваемой квалификации и определяется ГОСО ПО.

Образовательные программы ТиПО для граждан, имеющих общее среднее образование, предусматривают изучение общепрофессиональных, социально-экономических, специальных дисциплин и выполнение учебно-производственных работ, определяющих будущую профессиональную деятельность по избранной специальности.

Образовательные программы ПО состоят из программ теоретического и производственного обучения и профессиональной практики.

Страхование обучающегося от несчастных случаев в период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях (организациях) осуществляется на добровольной основе за счет доходов, полученных от платных услуг.

Образовательные программы технического и профессионального образования с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и производственное обучение в форме профессиональной практики на базе предприятия (организации), не менее шестидесяти процентов от объема учебного времени общепрофессиональных, специальных дисциплин или базовых, профессиональных модулей.

При проведении занятий по общеобразовательным дисциплинам (казахскому языку и литературе — в группах с неказахским языком обучения, русскому языку и литературе — в группах с нерусским языком обучения, иностранному языку, информатике, физической культуре), лабораторных работ и практических занятий по общегуманитарным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам и (или) модулям, а также занятий по производственному обучению в мастерских (лабораториях, организациях образования, на учебных полигонах и в учебных хозяйствах) учебные группы также делятся на подгруппы численностью не более 15 человек.

Для лиц с особыми образовательными потребностями при проведении производственного обучения в мастерских (лабораториях, организациях образования, на учебных полигонах и в учебных хозяйствах) и на практических занятиях учебные группы делятся на подгруппы численностью не более 8 человек.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2024 года.

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