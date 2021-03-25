Обучение, вакцинация, отдых. В постановление главного санитарного врача Казахстана внесены изменения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

«6. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Объединением юридических лиц «Ассоциация туроператоров Республики Казахстан»:

1) принять дополнительные меры по предупреждению завоза COVID-19 в Республику Казахстан при организации отдыха за рубежом граждан Республики Казахстан;

2) информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Республику Казахстан из-за рубежа.»;

2. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ №67) следующие дополнения:

соблюдение требований к работе общеобразовательных школ на период введения послабления ограничительных мероприятий, в том числе карантина согласно приложению 47 к настоящему постановлению.

при эвакуации пациента с подозрением на COVID-19 воздушным судном, применяемым по линии медицинской авиации, после завершения эвакуации салон воздушного судна и использованные предметы подлежат обеззараживанию с использованием средств дезинфекции.

медицинские работники после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студенты медицинских ВУЗов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях допускаются в медицинскую организацию при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.»;

3. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» (далее – ПГГСВ №68) следующие изменения и дополнения:

разрешение в четвертой четверти 2020-2021 учебного года:

– во всех регионах республики:

обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

– в регионах, расположенных в зонах низкого и умеренного риска (зелёная и жёлтая зоны), обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;

– в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона):

обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% — в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);»;

Ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «жёлтой» зоны в «красную»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой»;

ВАКЦИНАЦИЯ

Контингент, подлежащий вакцинации против КВИ и приоритетность их вакцинации, пересматривается по усмотрению Главных государственных санитарных врачей областей, городов республиканского значения по согласованию с местными исполнительными органами в зависимости от эпидемиологической ситуации по заболеваемости КВИ и поставок объемов вакцин против КВИ.

Лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина. При этом, исключение составляют медицинские работники, которые контактируют с больным КВИ по роду своей профессиональной деятельности в средствах индивидуальной защиты.»;

В отдельных случаях (низкая численность населения, отсутствие стационарного прививочного кабинета, отсутствие холодильного оборудования с низким температурным режимом, при проведении вакцинации в организованных коллективах, в местах массового скопления людей) для проведения вакцинации организовываются передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады.»;

1) вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 3 недели (21 день без учета дня вакцинации) — компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом, в случае невозможности проведения вакцинации компонентом II на 21 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 7 последующих дней; рекомендуется не допускать необоснованное удлинение интервала между введениями компонентов I и II, так как это может повлиять на формирование иммунного ответа и привести к снижению эффективности вакцинации. В отдельных случаях при отсутствии возможности проведения прививки компонентом II на 21 день (заболевание, выезд и другое), допускается проведение прививки компонентом II в период до 60 дней после прививки компонентом I;».

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 26 марта 2021 года.

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