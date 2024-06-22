Обвал асфальта на трассе. Камазист подл в суд на подрядчика в Костанайской области

Мендыкаринским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении ТОО по КоАП «Невыполнение требований по содержанию дорог, повлекшие дорожно-транспортное происшествие с причинением повреждением транспортных средств».

Судом установлено, что 14 мая 2024 года на автодороге Костанай — Введенка водитель Д. управлял транспортным средством марки «КАМАЗ» с прицепом.

ТОО не было принято мер к своевременному устранению помех для движения, запрету или ограничению движения на данном участке в результате обвала асфальтобетонного покрытия, повлекло повреждение прицепа и причинение материального ущерба гражданину О.

Вина ТОО подтверждается материалами дела, в том числе протоколом осмотра места происшествия, схемой ДТП, фото, — видео материалами к ней.

Постановлением суда ТОО привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 110 000 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

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