«Обвешивают покупателей». Видео прокомментировали в полиции Костаная

Костанайцы активно распространяют видео, на кадрах которого мужчина показывает механические весы на одном из рынков. Ко всем весам привязаны грузы, видимо для того, чтобы прибавлять вес товару. В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали данный факт.

«26 ноября текущего года сотрудниками местной полицейской службы города Костаная совместно с представителями акимата проведен рейд, с целью выявления нарушений статьи 190 КоАП РК «Обман потребителей». Рейдом были охвачены торговые ряды «центрального павильона» рынка областного центра. В настоящее время распространенному видео будет дана правовая оценка. По этой информации будет проведена проверка и будет принято решение о привлечении к административной ответственности»,- сообщили в ведомстве.

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