«Обвешивают покупателей». Видео прокомментировали в полиции Костаная

кадр из видео
Костанайцы активно распространяют видео, на кадрах которого мужчина показывает механические весы на одном из рынков. Ко всем весам привязаны грузы, видимо для того, чтобы прибавлять вес товару. В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали данный факт.
«26 ноября текущего года сотрудниками местной полицейской службы города Костаная совместно с представителями акимата проведен рейд, с целью выявления нарушений статьи 190 КоАП РК «Обман потребителей». Рейдом были охвачены торговые ряды «центрального павильона» рынка областного центра. В настоящее время распространенному видео будет дана правовая оценка. По этой информации будет проведена проверка и будет принято решение о привлечении к административной ответственности»,- сообщили в ведомстве.
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