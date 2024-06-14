Обвинение ожидают 30 человек. Дело о хищении госсубсидий на 3 млрд тенге начинают рассматривать в Костанае

Дело о хищении государственных субсидий на 3 миллиарда тенге передано в суд №2 Костаная. Состоялось предварительное слушание. Предъявления обвинений ожидают 30 человек, в том числе директор мясоперерабатывающего предприятия «BEEF EXPORT GROUP» Александр Пархоменко.

Еще в марте костанайский департамент агентства по финмониторингу сообщил о завершении расследования по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP». По версии следствия, длительное время она занималась хищением бюджетных средств. В итоге государству был причинен ущерб более чем в 3 миллиарда тенге. В ходе расследования было возмещено 107 миллионов, а также арестовано имущество подозреваемых, равноценное размеру ущерба. В схему было вовлечено почти пять десятков человек, из них 13 — члены ОПГ.

Им инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконое предпринимательство, легализация преступно добытого имущества, дача взятки должностным лицам и подделка документов. Руководитель группы подозревается и в применении насилия к налоговому проверяющему. Подозреваемыми проходят и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Северо- и Западно-Казахстанских областей, и три должностных лица из управления сельского хозяйства костанайского региона, совершивших пособничество в хищении денежных средств и взяточничество. 7 ветврачей подозреваются в подделке документов, и в получении незаконных вознаграждений.

Дело передано в костанайский суд №2, где, начались его предварительные слушания. Фигурантами дела являются 30 человек, шестеро из них содержаться под стражей. В суд доставили пятерых, одного, из следственного изолятора, подключили дистанционно. Их интересы представляет множество адвокатов и общественных защитников. Один из самых больших залов суда заполнен практически полностью. Еще на стадии следствия Александр Пархоменко подал сотни ходатайств. Подобные обращения защиты были представлены и в суде. Заявляется, что на досудебной стадии допущено множество процессуальных ошибок.

«В связи с тем, что в ходе главного судебного разбирательства, не предоставляется возможность устранить вышеуказанные, существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, сторона защиты полагает необходимым возвратить дело прокурору для их устранения. Также, в ходе предварительного слушания просим рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Пархоменко с содержания под стражей, на любую иную, менее строгую», — сказал адвокат одного из подсудимых.

После более чем двухчасового обсуждения ходатайств, судья Алтынай Байжуманова, объявила перерыв, и удалилась в совещательную комнату для принятия решений.

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