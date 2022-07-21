Обвиняемая в убийстве матери школьница рассказала об издевательствах в семье

За убийство 40-летней женщины судят двоих: 16-летнюю дочь убитой и ее молодого человека.

На первом заседании 18-летний обвиняемый заявил, что его девушка к преступлению непричастна, он все делал сам. Но на втором заседании он внезапно изменил показания и сообщил, что девушка сама несколько раз ударила ножом свою мать, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Диапазон. Происшествие случилось в Актобе.

«Мать моей девушки позвала меня в комнату, она материла и ругала меня, говорила, что я ничего не умею, что обратил все внимание ее единственной дочери на себя. Что ее дочь любит меня больше, чем ее. Она выпивала спиртные напитки, в гостиной было четыре банки пива, три уже пустые. Перед ней лежал нож, жареная рыба, хлеб. После словесной ссоры, где я большей частью стоял и молчал, она взяла нож и стала угрожать, пугать меня. Я просил ее убрать нож, предлагал мирно поговорить. Но она начала на меня нападать с ножом.

Мы выбежали из гостиной, я выбил нож у нее из рук и начал ее душить. Я раньше занимался борьбой, стал ее душить, чтобы усыпить, как это делали в кино. Я оказался на полу под ней, сказал девушке, чтобы сделала что-нибудь, надо было успокоить мать. После чего моя девушка взяла нож, я почувствовал удары, я закричал: «Что ты делаешь?!», но в тот момент она меня не слушала», — рассказал в суде обвиняемый.

Он сообщил, что сначала дал ложные показания, чтобы защитить любимую.

«Хотел уберечь от всего этого. У нас были планы на будущее, хотели пожениться, родить детей. Сейчас я говорю правду», — сказал он.

Обвиняемая в убийстве матери 16-летняя школьница также призналась на суде, что сама нанесла матери удары ножом. Она отметила, что на тот момент не понимала, что делала. Убивать свою мать у нее умысла не было. Девушка даже не могла объяснить, в какое место нанесла удары ножом.

«Он пришел вечером, починил кран. Мама обрадовалась, захотела, чтобы он крючок для вешалки забил. Но я сказала, что если забьем, то будет сыпаться стена, ей это не понравится. Действительно так и случилось, она выкинула крючок, стала кричать на моего парня. Когда я была в уборной, я слышала, как мать на него ругалась, называла его неблагодарным, что не так все делает, он молчал.

Когда вышла, увидела у мамы нож, я испугалась, закрыла глаза, он умолял ее успокоиться. Потом услышала шум, они упали, я испугалась еще больше, он крикнул, чтобы я сделала что-нибудь. В тот момент я не осознавала, что делала, я открыла глаза, схватила нож двумя руками и причинила маме вред, сколько раз, я не помню. Парень мне кричал: «Что ты наделала?», но я ничего не слышала. Я не хотела убивать», — рассказывала школьница в суде.

После этого тело погибшей они убрали на балкон, обливали уксусом с водой, чтобы не было запаха. Четыре дня они провели в квартире, девушка сообщила в школу, что болеет, а юноша просто не поднимал трубку, когда ему звонили из колледжа. На четвертый день они поговорили и решили все рассказать его брату.

Школьница также сообщила, что мать ее не любила, с детства издевалась над ней, била, не разрешала заводить друзей.

«Мама действительно надо мной издевалась, била. Когда я была маленькой, бывало, что ее парень меня избивал, один раз я даже встать не могла. Один раз она меня душила подушкой, я, сколько могла, набрала воздух и притворилась мертвой. Когда мне было 7 лет, она держала нож перед моим животом и говорила, давай я ткну тебя и себя, мы вместе умрем. Я просила маму, чтобы она этого не делала, я хотела жить.

Она сколько раз хотела повеситься, я ее умоляла этого не делать. Она меня ненавидела, даже говорила, что в детдоме взяла меня, еще говорила, что аборт хотела сделать. Я хотела просто общаться, как дочь с мамой, хотела устроиться на работу. Она ругалась, но я всегда ее слушала, она не разрешала мне дружить ни с кем, поэтому у меня нет друзей», — сказала девушка.

Суд еще продолжается.

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