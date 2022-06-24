Обвиняемому в распространении ложной информации во время январских событий костанайцу вынесли приговор

Изначально, жителю Костаная Диасу Нурмагамбетову, дело которого было рассмотрено в городском суде №2, были предъявлены обвинения по статье «Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, либо охраняемым законом интересам общества или государства, при проведении публичных мероприятий».

Именно он, по версии следствия, распространил в Телеграм-канале, во время костанайских январских событий, сообщение, о том, что сотрудники СОБРа, во время протестов, переходят на сторону народа». Во время суда, за недоказанностью, из обвинения был исключен квалифицирующий признак о том, что деяние было совершено при проведении публичных мероприятий, и это сразу отменяло возможность назначить ему заключение в колонию, на срок от 3 до 7 лет. Гособвинитель попросил суд признать Нурмагамбетова виновным в «распространении фейков с использованием интернета», и назначить ему два года условно.

«Суд пришел к выводу о том, что вы имели непосредственное отношение к Телеграм-каналу. Я не буду утверждать, что вы были собственником, или вы были администратором этого канала, но, вы имели прямое, непосредственное отношение к этому Телеграм-каналу. Вы сами говорили, что администраторов может быть несколько. Сейчас, кем вы были, не могу сказать, но отношение вы к этому имели», — сказала судья Алтын Байжуманова.

Алтын Байжуманова, разъясняя решение, уточнила, что суд очень тщательно исследовал все доказательства, сопоставил их с показаниями подсудимого, и свидетелей. Исходя из собственных убеждений, зная о январских событиях и их последствиях, суд пришел к выводу, что сообщения, распространенные Нурмагамбетовым, имели провокационный характер и несли опасность нарушения общественного порядка.

Диас Нурмагамбетов призна виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 274, часть 2, подпункт 3 УК. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на указанный срок.

Приговор в законную силу не вступил. Насколько нам известно, защита Нурмагамбетова намерена обжаловать его, и добиться оправдания

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