Обвиняемый по делу о взрыве в оружейной палате, будучи в больнице, переписал имущество на супругу

Взрыв в магазине «Оружейная палата» в Костанае произошел 3 сентября прошлого года. В результате загорелись рядом стоящие одноэтажные здания магазина с переходом огня на кровлю ближайших зданий СТО, столовой, на площади более 2000 квадратных метров. Подсудимый по делу, которое рассматривается в костанайском городском суде, — руководитель ТОО «Сатурн 2012», и магазина «Оружейная палата», Сергей Бескровный.

Обвинения ему предъявлены по статье «Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия и смерть четырех лиц». Согласно материалам дела, 2-ого сентября из Темиртау прибыл заказанный в тамошнем предприятии груз, пыжи для охотничьих патронов и 40 килограммов пороха. 3-его сентября, в субботу, один из работников доставил его в магазин. Как рассказал в суде Бескровный, после выходных порох собирались расфасовывать.

— А, какие-либо, предметы вы приобретали для фасовки пороха?

— А зачем? Упаковочный материал, все прилагалось.

— А каким объемом упаковочный материал?

— Я не помню. Они рассчитывали, вот допустим, на 40 килограммов сколько нужно, сколько необходимо, столько они и положили.

— Что это должно было быть, ёмкость какая-то?

— Нет. Пакеты, и коробки картонные.

Ранее Бескровный сообщал, что нарушения правил безопасности при работе предприятия, иногда случались, но они были незначительными. Не такими, чтобы привести к катастрофе. И он, и его защитник высказали сомнения по поводу заключения эксперта, о причинах взрыва, который привел к гибели сотрудников. Серьезно пострадали еще несколько сотрудников, и сам Сергей Бескровный.

— Вы были в тяжелом состоянии?

— Я был в тяжелом состоянии.

— То есть, вас с 5 на 6 санавиацией в Астану перевезли?

— С 4 на 5 сентября (-Прим.)

— Скажите пожалуйста, вас сразу доставили в реанимацию?

— В Астане?

— Да.

— Да, конечно.

— И, сколько дней вы в реанимации находились?

— Ой, я не помню.

«9 сентября, хочу обратить внимание суда на дату, Бескровным заключен договор дарения земельного участка, расположенного в Костанае на проспекте Назарбаева на Бескровную Е.В. Также, ответчиком Бескровным, 8 сентября, произведено отчуждение транспортных средств Фольксваген, Мицубиси. Обращаясь в суд, истец просит признать данные договоры дарения, купли-продажи, недействительными», — отметила государственный обвинитель Мариям Сулейменова.

Гособвинитель, попросила приобщить зачитанный документ к делу, пояснив суду, что в последующем намерена ходатайствовать, о наложении ареста на данное имущество. Защита Бескровного опротестовала просьбу, в отличие от представителей потерпевших.

«Как уже прокурор отметила, находясь в столь тяжелом состоянии, подсудимый Бескровный отчуждил имущество, чтобы предотвратить наложение ареста. Так как я представляю интересы потерпевших, которые заявили гражданский иск о взыскании морального вреда, и материального ущерба, я прошу приобщить», — отметила представитель потерпевшей стороны Арайлым Аманкулова.

Напомним, только ущерб, нанесенный в результате взрыва владельцам соседних с магазином зданий, и учредителю ТОО, был оценен в 395 миллионов тенге.

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