Обвиняемый в незаконной деятельности с крипто-валютой житель Костаная не понимает, в чем его обвиняют

35-летний житель Костаная Денис Галкин, как ранее заявило обвинение, имея опыт работы в банковской и в IT сферах, задался преступным умыслом. В 2020-ом году создал виртуальный обменник криптовалюты, с формальной идентификацией личности, фактически без выяснения происхождения денежных средств.

Денис Галкин, подсудимый:

— Поясните, пожалуйста, вы меня в чем подозреваете, в чем меня обвиняете? В пункте о лицензии, или о запрещенном виде деятельности? Вы можете пояснить?

— Ну, вот сам Закон вы открывали?

— Конечно открывал! За целый год, знаете, я уже настолько все это изучил…

Деятельность сайта, по мнению обвинения, способствовала деятельности финпирамид, и бесконтрольному выводу денежных средств, полученных преступным путем, за границу. Лицензии на проведение операций с криптовалютами, по словам прокурора, у Галкина не было, о своей деятельности он не уведомлял ни один из уполномоченных органов, и получил особо крупный доход более чем в 1 миллиард 760 миллионов.

— Скажите у вас в базе 1С-бухгалтерии отражены виды цифровых активов?

— Конечно.

— То есть, Биткоины?

— Да-да, конечно.

— Это все отражается?

— Полноценно, мы же законопослушные люди. Всю деятельность платили налоги.

— Каждое подтверждение прихода денежных средств в банк, — есть этому отражение, также в 1С-бухгалтерии.

Галкин в суде показал, что приобрел сайт «KZobmen.com», который базировался на российском сервере, примерно за 4,5 тысячи долларов, оставшиеся после продажи автомобиля родителей. На нем желающие могли подать заявку на покупку цифровых активов.

— Оборот цифровых активов происходил на зарубежной площадке, таких как WhiteBIT. На Binance, допустим, вы торгуете, это ж не означает, что вы на территории Казахстана…

— Перечисления денежных средств осуществлялось на территории Казахстана?

— Да, на территории Казахстана.

— Банками нашими?

— Нашими. Но оборот цифровых активов был за рубежом.

— Ну, это в вашем понимании…

Кроме того, Галкину, по его словам, не понятно, почему его обвиняют по двум законам.

«Об информатизации» и «Закону о цифровом активе», который вступил в законную силу в апреле 2023-его года. В своём пояснении выше, я пояснил суду, что мною небыли допущены нарушения норм старого закона, то есть «Об информатизации», не смотря на то, что статья 33-1, часть 3, не запрещает выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории РК», — говорит подсудимый Денис Галкин.

Денис Галкин отмечает, что выпуском цифровых активов в Казахстане он не занимался, оборот осуществлялся на зарубежных цифровых платформах, и свою деятельность он прекратил в июне 2022-ого года, то есть за девять месяцев до вступления в силу нового закона. Также он обратил внимание суда на то, что допрошенные по делу свидетели, которые осуществляют государственную политику в сфере цифровых технологий, не уличают его в связи с финансовой пирамидой, и в обмане, и не имеют к нему претензий, что говорит о его законопослушности.

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