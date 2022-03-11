Обводные каналы требуют очистки. Об угрозе подтопления рассказали в ДЧС Костанайской области

На территории Костаная по опыту прошлых лет существует угроза подтопления отдельных участков и улиц. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

А именно существует угроза подтопления отдельных участков и улиц поселка Дружба, районов Костанай-2, Аэропорт и Колесные ряды, микрорайона «Юбилейный», дачных обществ «Садовод», «Химик», «Дархан» и «Текстильщик-1», проездов «Гагаринский мост». С учетом новых строений жилого комплекса поселка Кунай, также возможно прохождение большого объема талых вод.

«С 14 по 21 февраля сотрудниками УЧС Костаная, специалистам отдела ЖКХ и Отделов МП, ГО и ЧС осуществлен объезд гидротехнических сооружений, распложённых на территории Костаная. Установлено, что основные участки по отводу талых вод от города, а это Нагорная канава, Южный обводной канал, Юго-западный обводной канал, канал п. Дружба, требуют очистки от снега. Данные работы запланированы со второй декады марта», — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

На сегодняшний день в областном центре на случай ухудшения паводковой ситуации созданы запасных инертных материалов в количестве 6 200 мешков песка, 1 600 м3 щебня, ГСМ 5 тонн – бензина и 2,3 тонны – дизельного топлива. Также подрядными организациями города произведена работа по очистке ливневых канализаций и вывозу снега с территории города в объеме более 450 тысяч кубических метров.

Сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям Костаная с жителями проживающими в районах возможного затопления проведены сходы. В ходе разъяснительной работы по соблюдению мер безопасности в период паводка, населению розданы памятки под роспись и уведомления о своевременном вывозе снега со своих дворов и прилегающих территорий.

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