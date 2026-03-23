Обычный перевод стал проблемой: друзей в РК вызвали в налоговую

В Казахстане даже обычные переводы между друзьями могут вызвать интерес у налоговых органов — особенно при неправильном оформлении, передает digitalbusiness.kz

Один из реальных случаев: двое друзей решили приобрести б/у технику вскладчину. Один оплатил покупку полностью — около 900 000 тенге, второй перевёл ему свою долю. Однако в комментарии к переводу было указано слово «оплата».

Именно это стало причиной проверки. Для банка и налоговых органов такая формулировка может выглядеть как коммерческая сделка, особенно если на счёт получателя ранее поступали переводы от других людей.

В результате оба участника получили уведомления с требованием дать пояснения.

Эксперты объясняют: даже единичный перевод может попасть под внимание, если в совокупности за три месяца фиксируются поступления от большого числа отправителей.

Чтобы избежать недоразумений, специалисты рекомендуют внимательно указывать назначение платежа. В подобных случаях лучше использовать формулировки «возврат долга» или «совместная покупка».

Это позволяет системе корректно интерпретировать операцию и снижает риск проверки.

