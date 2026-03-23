Обычный перевод стал проблемой: друзей в РК вызвали в налоговую

В Казахстане даже обычные переводы между друзьями могут вызвать интерес у налоговых органов — особенно при неправильном оформлении, передает digitalbusiness.kz
Один из реальных случаев: двое друзей решили приобрести б/у технику вскладчину. Один оплатил покупку полностью — около 900 000 тенге, второй перевёл ему свою долю. Однако в комментарии к переводу было указано слово «оплата».
Именно это стало причиной проверки. Для банка и налоговых органов такая формулировка может выглядеть как коммерческая сделка, особенно если на счёт получателя ранее поступали переводы от других людей.
В результате оба участника получили уведомления с требованием дать пояснения.
Эксперты объясняют: даже единичный перевод может попасть под внимание, если в совокупности за три месяца фиксируются поступления от большого числа отправителей.
Чтобы избежать недоразумений, специалисты рекомендуют внимательно указывать назначение платежа. В подобных случаях лучше использовать формулировки «возврат долга» или «совместная покупка».
Это позволяет системе корректно интерпретировать операцию и снижает риск проверки.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.