«Обычный житель, который работает восемь часов, не может столько интернета потреблять» — Мусин

«Обычный житель страны, который трудится, не может столько интернета потреблять» – Мусин Министр цифрового развития упрекнул казахстанцев в бездумном поведении. Якобы пользователи соцсетей проводят слишком много времени в интернете, сообщает телеканал КТК.

Багдат Мусин заявил: у работающего гражданина просто не должно хватать времени на то, чтобы израсходовать интернет-трафик, входящий в стандартный тариф.

Так министр ответил на вопрос, почему операторы связи отменили «безлимит» на определенные интернет-платформы. По его словам, тарифную политику сотовые компании определяют самостоятельно. И хотя сам он не поддерживает отмену «безлимита» на социальные сети, но казахстанцам все же советует держать себя в руках и не увлекаться многочасовым просмотром контента. Только так можно растянуть подключенный тариф на весь месяц. Более сознательно относиться к интернет-гигиене, по мнению министра, нужно еще и потому, что бездумное использование соцсетей может навредить людям.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК: – Гигабайт – это очень большой объем, и в социальных сетях сидеть и просматривать информацию на 25 гигабайт – не сказать, что суперполезно. Использование социальных сетей может нести как пользу, так и вред. Обычный житель страны, который работает восемь часов, который трудится, он на самом деле не может столько интернета потреблять.

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