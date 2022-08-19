Обзор цен на продукты: Не повторит ли лук репчатый судьбу сахара?

В социальных сетях появились комментарии: «Сериал «Бизнес по-акиматовски», «Мало им сахара, не наелись. Теперь как колорадские жуки на лук перекочевали».

Корреспонденты inbusiness.kz продолжают отслеживать ситуацию по социально значимым продуктам в магазинах и на рынках. Так, в Павлодаре продукты на ярмарке можно приобрести на 15-20% дешевле. В Петропавловске, наконец, обрушились цены на овощи, но подорожала курятина. Зато Костанай оказался на грани луковой войны.

Костанай: сначала сладкое, потом горькое

На прошлой неделе в Костанайской области установили предельные цены на лук, а теперь в супермаркетах появились таблички, которые гласят: «Уважаемые покупатели! На лук репчатый действует ограничение 1 пакет в одни руки». Теперь население опасается, что и на этот овощ создадут искусственный дефицит.

После появления снимка с этой надписью в соцсетях одного из областных СМИ под постом появилось множество комментариев: «Сейчас начнут хватать лук как дикари», «Сначала сладкое, потом горькое. Сериал «Бизнес по-акиматовски», «Мало им сахара, не наелись. Теперь как колорадские жуки на лук перекочевали».

Напомним, предельную цену на лук установили на уровне 145 тенге за килограмм. На прошлой неделе в супермаркетах этот овощ продавали по 260 тенге, на этой уже – по 140 тенге, но с ограничением один пакет в руки, а в пакет больше одного-двух кило не поместится. В магазине у дома лук предлагали по 260 тенге, теперь – по 210 тенге, а на овощном рынке – по 180 тенге. Брать можно в любом количестве, а если мешком, то дешевле.

В то же время проведенный мониторинг показал, что за неделю снизилась цена на овощи, а крупы и макароны сохраняют стабильный ценник.

Сохраняют стабильность

На протяжении нескольких недель в Костанайской области неизменную стоимость сохраняют гречка и макароны, а цена овощей как в супермаркетах, так и в магазинах у дома уменьшилась, на одни наименования значительно, на другие совсем немного.

Стоимость гречки в супермаркете девятую неделю держится на отметке в 520, а в магазине у дома цена на развесную крупу шестую неделю сохраняется на уровне 720 тенге. Третью неделю после подорожания стабилен ценник на развесной рис: в супермаркете – 359 тенге за кило, в маленьком магазине – 515 тенге. Стоимость развесных макарон осталась прежней в магазине у дома – от 415 до 450 тенге. В супермаркете был большой выбор макаронных изделий от разных производителей – от 345 тенге за килограмм и выше.

Цена то вверх, то вниз

Самыми нестабильными среди социально значимых продуктов питания остаются цены на овощи. Причем это происходит как в крупных, так и мелких торговых точках. Там, свекла удержала позиции на уровне прошлой недели – 220 тенге. Морковь, которая на прошлой неделе подешевела до 275, на этой снизилась до 220. Подешевела и капуста со 130 до 110 тенге. А картофель, стоивший 220 тенге, стал 180 тенге.

Изменение цен на овощи отмечено и в супермаркетах. Если на прошлой неделе был только один овощ по 179 тенге от местного производителя, на этой неделе он подешевел на 4 тенге. Также появился овощ в сетке за 195 тенге. Капуста с надписью «социально значимый товар», которая на прошлой неделе продавалась по 109 тенге, сохранила свои позиции. Цена на грязную морковь осталась на уровне 213 тенге за килограмм. А мытый и упакованный овощ, наоборот, резко упал с 289 до 99 тенге, но в пакете был овощ нестандартных размеров, как большой, так и маленький. Свекла две недели назад резко снизилась в цене до 170 тенге, а на этой подорожала на 15 тенге.

Восьмую неделю в магазине у дома десяток яиц стоит 445 тенге. В супермаркете большие лотки по 30 штук на этой неделе продавали также по 873 тенге и выше в зависимости от крупности и производителя. Имелись и лотки с 10 яйцами по стабильной цене 405 тенге. Прежней осталась цена на подсолнечное масло в магазине у дома: литровая бутылка – от 1000 тенге, а в супермаркете масло, которое две недели назад стоило 907 тенге, подорожало до 1033. Но были и предложения по акции за 849 тенге за литр.

Что касается сахара, то во время визита в супермаркет тележка с сахаром была наполовину заполнена. И если в июле его стоимость держалась на уровне 639 тенге, а 5 августа кило сладкого товара можно было легко купить по 550 тенге, то 12 августа его цена выросла до 645 тенге. В магазине у дома этот продукт также есть. Со 2 июля стоимость сладкого продукта держалась на уровне 900 тенге за килограмм, теперь его предлагают по 775 тенге.

В Петропавловске упали цены на овощи, но взлетели на курятину

Начало уходящей недели ознаменовалось долгожданным для петропавловцев удешевлением стоимости овощей. Разве что морковь проявила «вредность» и внезапно перевалила за 300 тенге, тогда как неделю назад стоила 280. Зато по остальным видам растительной продукции наблюдается значительное понижение.

С 294 до 263 тенге за 1 кг подешевел картофель. Лук вообще скинул едва ли не 100 тенге в ценнике, достигнув показателя 273 тенге против 380 тенге 7 днями ранее. Наконец-то более-менее оптимальными выглядят цены на огурцы и помидоры. Первые, еще неделю назад стоившие 410 тенге, на этой опустились до 370. Томаты тоже не остались в стороне от общей тенденции и подешевели с 630 до 525 тенге.

В то же время подорожали куриные окорочка, причем, как отмечают продавцы, местного производства. Неделю назад они оценивались на уровне 1,5 тыс. тенге за 1 кг. На этой продукт вырос в цене уже до 1,7 тыс.

Супермаркеты в это время начали продавать сахар в неограниченном количестве, правда, по цене не меньше 680 тенге за 1 кг. Напомним, ранее почти во всех крупных торговых точках действовала схема – 1 кг в одни руки. Речь, конечно, о более бюджетных вариантах песка или о продукции стабфонда, за которой по-прежнему охотятся многие горожане, занимая очереди еще до зари. В начале недели на рынках можно было купить 25-килограммовый мешок по цене 650 тенге/кг, 10-килограммовый – за 660 тенге/кг. В начале августа стоимость была примерно на 100 тенге дороже.

Цены на продукты питания в Павлодарском регионе значительных изменений не претерпели

Но вот в Экибастузе мониторинговая группа из числа городских депутатов выявила одну закономерность: ассортимент социальных товаров оставляет желать лучшего.

По информации депутата Экибастузского гормаслихата Армана Амургалинова, продавцы жалуются на то, что из 19 наименований социальных продуктов они получают только 6. Да и те не в требуемых объемах. Так, например, ограниченная поставка подсолнечного масла – отпускается 45 литров на торговую точку в месяц, т. е. 1,5 литра на день. Рис – 250 килограммов на один магазин т. е. 8,3 килограмма в день, не говоря о сахаре.

Павлодар: дешевле не бывает

Традиционная ярмарка для горожан позволяет приобрести продукты питания по ценам на 15-20% ниже рыночных. Так, конину можно приобрести по цене 2100-2300 тенге за килограмм, говядину и баранину – по 1800-2000 тенге, яйца – 340 тенге за десяток, молоко сырое – 170 тенге за литр, масло подсолнечное – 690 тенге за литр.

К слову, отправляясь на рынок, надо быть внимательным к предлагаемым продуктам. Так, управление санитарно-эпидемиологического контроля Павлодара выявила не халяльное мясо в колбасах, консервах и сосисках. К примеру, в тушенке из конины усть-каменогорского мясоконсервного завода «Улан» обнаружили ДНК курицы и говядины, которых, судя по составу, там быть не должно. В консервированном мясе из Смоленской области ООО «Вязьмамясопродукт» специалисты нашли мясо курицы. В консервах кусковых «Конина тушеная натуральная», произведенных в Калининграде, обнаружено содержание ДНК говядины и свиньи. Также ДНК свиньи содержались в сосисках «Молочные для завтрака» из Владимирской области, а также в мусульманской колбасе «Индейка» и «Конская».

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