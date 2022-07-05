Обзор стационарных блендеров Braun: профессиональные помощники на кухне

Техника для кухни Braun занимает первые места в рейтингах благодаря своей репутации. Хозяйки знают, что Braun — это надежно. долговечно и полностью соответствует заявленным функциям. Философия бренда — это сила чистоты, чистоты линий, простоты в использовании, покупатели узнают продукцию на полках в магазине уже по внешнему виду.

Каждый год разработчики компании анализируют отзывы и запросы покупателей, что усовершенствовать технику. Все, что производит Braun, призвано создавать комфорт, улучшить жизнь, сделать ее проще. Суп пюре за минуту — нет ничего проще!

Обзор стационарных блендеров Braun

Блендер Braun TriForce Power Blender — это профессиональный кухонный помощник с самыми современными функциями и простым управлением. Кувшин блендер выполнен в оригинальной треугольной форме, это инновационная деталь Braun для увеличения скорости и качества смешивания продуктов. Результат достигается в 4 раза быстрее. В производстве использована эксклюзивная технология TextureControl для выбора текстуры, которая нужна. Все знают, что хорошего картофельного пюре блендером не сделать, вместо любимого блюда получается вязкая кашица. Стационарные блендеры Braun — мастер различных текстур. У прибора есть 6 автоматических пищевых программ и 3 уникальных настройки текстуры — гладкая, средняя и грубая. С помощью этих опций можно настроить 18 типов смешивания. Не вы подстраиваетесь под блендер, а он подстраивается под вас.

Мощность машины — 1600 Вт, он справится с любой задачей — от смузи до колки льда. Лезвия произведены на немецком заводе из нержавеющей стали, соблюдайте осторожность во время извлечения и обработки лезвий, они очень острые. У блендера 10 ручных настроек скорости плюс выбор скорости импульсного режима.

Braun PowerBlend 7

Стационарный блендер Jug Blender JB7192 с мощным мотором (1000Вт), справляется с любой задачей, автоматически распознает содержимое и поддерживает оптимальную скоростью. В комплекте идет чаша с носиком и крышкой: можно смешать смузи и забрать его с собой для перекуса. Блендер работает без ограничений: легко готовьте соусы, горячие супы, холодные напитки, колка льда и т.п.

Блендеры Braun — профессиональная кухонная техника, с ними вы достигнете настоящих кулинарных высот, ведь правильная обработка пищи — основа вкусного блюда. Перед покупкой ознакомьтесь с видео-консультацией, чтобы оценить все возможности прибора.

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