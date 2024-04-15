Оценка знаний школьников по-новому: министерством РК сделано заявление

С 15 апреля в школах Казахстана начался мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО). В нем принимают участие более 140 тысяч учащихся четвертых и девятых классов из 2404 организаций среднего образования.

«В связи с паводковой ситуацией в шести регионах: Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО проведение МОДО переносится с 15 апреля на 29 апреля. В остальных регионах занятия идут в штатном режиме и модо пройдет по запланированному графику. Мониторинг проходит в форме компьютерного комплексного тестирования по трем направлениям: читательская, математическая и естественнонаучная грамотность», — отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Динара Абылканова.

Отметим, МОДО продлится до 3 мая. В текущем году тестовые задания обновлены с учетом международных рамок оценивания: PISA, PIRLS, TIMSS. Сейчас казахстанская система МОДО проходит международную аккредитацию.

Справочно: МОДО – это казахстанское национальное исследование качества знаний школьников, которое позволяет выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе. Конечным результатом является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона для повышения качества образования.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.